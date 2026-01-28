Adjudicada la redacción del proyecto del nuevo Parque de Bomberos y Maquinaria de Sanabria

La Diputación Provincial de Zamora ha adjudicado el contrato menor para la redacción del proyecto básico y de ejecución del nuevo Parque de Bomberos y del Parque de Maquinaria en Sanabria, a Teodoro Chillón Ramos por un importe total de 16.879,50 euros (IVA incluido), financiado con fondos propios de la Institución Provincial.

"Este proyecto permitirá definir técnica y constructivamente unas instalaciones que reforzarán la capacidad operativa del servicio de bomberos en la zona".

La Diputación dispone ya de los terrenos necesarios para la construcción del nuevo Parque de Bomberos y el Parque de Maquinaria, tras la cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de Requejo de Sanabria de una parcela de 5.658 metros cuadrados ubicada en el paraje “Cabecichas”.

Ha presupuestado 1.100.000 euros este año para la construcción de las nuevas instalaciones, una inversión que permitirá dotar a la comarca de unas infraestructuras modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades del servicio.

El futuro Parque de Bomberos contará con vehículos modernos y adaptados a las características del territorio, incluyendo autobombas rurales pesadas, vehículos ligeros de intervención rápida y medios específicos para incendios forestales, rescates y emergencias en zonas de difícil acceso.

Refuerzo de la red provincial de bomberos

El nuevo Parque de Sanabria será el sexto parque de bomberos profesionales del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil, sumándose a los existentes en Rionegro del Puente (Zamora Norte), (Bermillo de Sayago (Zamora Sur), San Vitero (Tierras de Aliste), el Parque de Maquinaria en la capital (Zamora Centro) y el futuro Parque Comarcal de Toro.