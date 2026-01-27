Un turismo colisiona con un árbol caído en la ZA-611 sin causar heridos

El accidente ha tenido lugar en la mañana de hoy en la carretera ZA-611, en el tramo comprendido entre El Piñero y Venialbo. Un turismo impactó contra un árbol que había caído sobre la calzada como consecuencia del temporal que está afectando a la provincia, provocando únicamente daños materiales.

Según la información facilitada, el conductor, un varón, circulaba por la vía cuando, debido a la intensa lluvia y a la presencia del árbol en la calzada, no pudo evitar la colisión. El impacto provocó importantes daños en el vehículo, que quedó parcialmente fuera de la vía tras el choque.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor resultó ileso. El correcto uso de los sistemas de seguridad, como el cinturón de seguridad y el airbag, fue determinante para evitar lesiones, según han señalado las fuentes consultadas.

Llamamiento a extremar la precaución

Desde los servicios intervinientes se insiste en la importancia de extremar las medidas de seguridad al volante, especialmente en episodios de lluvias intensas y fuertes rachas de viento, que pueden provocar la aparición de obstáculos inesperados en la calzada.

Entre las recomendaciones destacan reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar frenazos bruscos o maniobras repentinas que puedan provocar pérdidas de control o episodios de aquaplaning. Asimismo, se aconseja mantener una conducción suave, sujetar firmemente el volante ante vientos fuertes y encender las luces de cruce para mejorar la visibilidad.

También se recuerda la importancia de un buen mantenimiento del vehículo, prestando especial atención al estado de los neumáticos y al sistema de iluminación. En caso de que el temporal sea extremo, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios para reducir el riesgo de accidentes.

Este suceso vuelve a poner de relieve la necesidad de adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas para garantizar la seguridad en las carreteras.