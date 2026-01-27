Un turismo colisiona con un árbol caído en la ZA-611 sin causar heridos
El accidente, ocurrido entre El Piñero y Venialbo a causa de la intensa lluvia, se saldó únicamente con daños materiales
El accidente ha tenido lugar en la mañana de hoy en la carretera ZA-611, en el tramo comprendido entre El Piñero y Venialbo. Un turismo impactó contra un árbol que había caído sobre la calzada como consecuencia del temporal que está afectando a la provincia, provocando únicamente daños materiales.
Según la información facilitada, el conductor, un varón, circulaba por la vía cuando, debido a la intensa lluvia y a la presencia del árbol en la calzada, no pudo evitar la colisión. El impacto provocó importantes daños en el vehículo, que quedó parcialmente fuera de la vía tras el choque.
A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor resultó ileso. El correcto uso de los sistemas de seguridad, como el cinturón de seguridad y el airbag, fue determinante para evitar lesiones, según han señalado las fuentes consultadas.
Llamamiento a extremar la precaución
Desde los servicios intervinientes se insiste en la importancia de extremar las medidas de seguridad al volante, especialmente en episodios de lluvias intensas y fuertes rachas de viento, que pueden provocar la aparición de obstáculos inesperados en la calzada.
Entre las recomendaciones destacan reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar frenazos bruscos o maniobras repentinas que puedan provocar pérdidas de control o episodios de aquaplaning. Asimismo, se aconseja mantener una conducción suave, sujetar firmemente el volante ante vientos fuertes y encender las luces de cruce para mejorar la visibilidad.
También se recuerda la importancia de un buen mantenimiento del vehículo, prestando especial atención al estado de los neumáticos y al sistema de iluminación. En caso de que el temporal sea extremo, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios para reducir el riesgo de accidentes.
Este suceso vuelve a poner de relieve la necesidad de adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas para garantizar la seguridad en las carreteras.
- Importantes dificultades en Aliste y Sanabria por la nieve: Estas son las carreteras afectadas
- La nieve paraliza el noroeste de Zamora: nivel amarillo en la A-52, camiones atrapados y clases suspendidas
- Un pueblo de Zamora remodela su salón municipal para que se convierta en el punto de encuentro de sus vecinos
- Cazadores zamoranos alzan la voz contra la propuesta de la UE de limitar la captura de esta especie
- El accidente de trenes toca el corazón de un pueblecito de Zamora: Agustín Fadón, el camarero del Alvia y última víctima localizada, es de origen sayagués
- El renacimiento del Camino del Lobo: Las claves de un ambicioso proyecto para dinamizar el noroeste de Zamora
- Comienzan las obras en los caminos de la concentración parcelaria de Rabanales
- Tragedias ferroviarias en Zamora: los accidentes que impactaron en el corazón de sus pueblos