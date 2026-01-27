Los afluentes del Tera ponen a Puebla y Sanabria en alerta

Las lluvias y nevadas de los últimos días han provocado un aumento significativo en los caudales de varios ríos de la provincia de Zamora. Según el parte emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero a las 08:45 de este martes, el río Negro, a su paso por Santa Eulalia de Rionegro, alcanzaba los 2,01 metros de altura y un caudal de 141 m³/s. Por su parte, el Tera, en Puebla de Sanabria, registraba 1,83 metros y 81,3 m³/s.

Ambos ríos figuraban entre los quince con avisos hidrológicos activos en Castilla y León. Una alerta amarilla que aún no ha reportado incidencias graves, desde el 112 se recomienda extremar la precaución en caminos, puentes y zonas próximas a los cauces.

Son las consecuencias del deshielo sumadas al paso de la borrasca Joseph en un momento en el que se mantiene activo el aviso amarillo por acumulaciones de hasta 5 centímetros de espesor de nieve granulada en cotas superiores a los 800 metros. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantendrá el aviso activo en la comarca de Sanabria hasta la media tarde del miércoles, momento en el que se sumará el aviso de tipo naranja en el resto de la meseta de Zamora por acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve y rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

Tras la última actualización y en palabras del Subdelegado del gobierno Ángel Blanco, el río Tera ha mejorado considerablemente su situación y en estos momentos nos se encuentra bajo ninguna alerta aunque se seguirá monitorizando su estado.

El río Castro comienza a desbordarse a su paso por Puebla / Araceli Saavedra

Precaución en zonas cercanas a los cauces

El episodio de precipitaciones ha sido especialmente intenso en el noroeste de la comunidad, y se espera que los niveles se mantengan elevados durante las próximas horas. Las autoridades aconsejan evitar desplazamientos innecesarios por zonas inundables y seguir las indicaciones de Protección Civil.

La evolución de los caudales se está monitorizando en tiempo real. Mientras tanto, los vecinos permanecen atentos a la evolución del tiempo y al comportamiento de los ríos.