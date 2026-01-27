El temporal Joseph causa estragos en las carreteras zamoranas
Los bomberos del Parque Tierras de Aliste han tenido que hacer frente a las caídas de ramas y árboles
Los efectivos del Parque de Bomberos de Tierras de Aliste, con base en San Vitero, han intervenido en el mediodía de hoy para despejar y limpiar varios puntos de la carretera ZA-V-2419, en las proximidades de la localidad de Ferreruela de Tábara.
La actuación ha sido consecuencia de los efectos de la borrasca Joseph, que atraviesa la provincia por los cuatro puntos cardinales.
El temporal ha provocado la caída de varios árboles sobre la vía, ocupando parcialmente la calzada e impidiendo el tránsito seguro de los vehículos.
Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Guardia Civil para regular el tráfico de esta carretera comarcal.
Los trabajos realizados por los bomberos han permitido restablecer la circulación con normalidad y garantizar la seguridad de los usuarios de esta carretera.
