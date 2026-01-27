Ricobayo, la universidad de la energía hidráulica en Zamora

Una importante delegación del Laboratorio de Hidráulica del Centro de Estudios Hidrográficos - Cedex (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) ha visitado el Campus de Formación de Iberdrola y las instalaciones del laboratorio de hidráulica de Ricobayo, en el marco de la colaboración entre ambas entidades para el impulso de la formación técnica y la innovación en el sector energético.

Durante la jornada, pudieron conocer de primera mano las capacidades formativas y tecnológicas del Campus de Iberdrola, así como los avances en investigación y desarrollo que se llevaron a cabo en el laboratorio de hidráulica de la localidad zamorana de Muelas del Pan, referente nacional en ensayos y simulaciones de infraestructuras hidroeléctricas.

Laboratorio de hidráulica

Hay que destacar que el laboratorio de hidráulica constituyó un centro de estudio e investigación de la compañía cuando afrontó su gran reto energético en el sistema Duero y en otros escenarios como el Sil. Mantiene en pie los modelos reducidos de las presas más representativas y que dan una explicación precisa de la potencia y los impactos que tienen las fogosas avenidas de agua que circulan por los ríos, así como la manera de evacuar los excedentes para no comprometer la seguridad de las presas y evitar el deterioro de los cauces en los que desembocan de golpe millones de litros por segundo.

Visita al laboratorio de hidráulica de Iberdrola. / Cedida

Formación para miles de profesionales

El Campus de Formación de Ricobayo acoge cada año a miles de profesionales y estudiantes, consolidándose como un espacio de referencia para la capacitación técnica y la actualización de conocimientos en energías renovables e hidráulica.

Foto de familia de responsables del Cedez e Iberdrola en el laboratorio de hidráulica de Ricobayo, en Muelas del Pan. / Cedida

La visita ha permitido fortalecer los lazos de colaboración entre el Cedex e Iberdrola, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la identificación de nuevas oportunidades conjuntas en materia de formación, innovación y desarrollo de soluciones sostenibles para el sector hidráulico.

Excelencia formativa

El encuentro se enmarca en la apuesta de Iberdrola por la excelencia formativa y la transferencia de conocimiento, así como en el compromiso del Cedex con la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la hidráulica.

El Cedex es un organismo público de referencia en España especializado en investigación, desarrollo e innovación en los ámbitos de la ingeniería civil y el medio ambiente. Adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ofrece apoyo técnico avanzado mediante estudios, ensayos y asesoramiento experto en infraestructuras, hidráulica, transporte y sostenibilidad.