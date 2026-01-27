Las poblaciones de ciervos comienzan a recuperarse en la Reserva Regional de Caza "Sierra de la Culebra"
La Junta Consultiva ha aprobado la memoria anual y el plan técnico para la próxima temporada, destacando la estabilidad de las especies cinegéticas tras los grandes incendios
Se destinarán 50.000 euros del Fondo de Gestión a mejoras del hábitat, alimentación suplementaria e infraestructuras de uso público
La Junta Consultiva de la Reserva Regional de Caza "Sierra de la Culebra" ha celebrado hoy su reunión anual en Zamora para analizar los resultados de la última campaña y aprobar la planificación para la temporada 2026/2027. Durante el encuentro, se ha puesto de manifiesto la capacidad de recuperación de este espacio natural donde las principales especies de caza mayor han superado razonablemente las consecuencias de los grandes incendios de años pasados.
Según los informes técnicos, las poblaciones de ciervo se muestran estables con ligeros aumentos, observándose además una ligera mejora en la calidad de los trofeos. Por su parte, el corzo mantiene sus niveles poblacionales pese a la incidencia de la enfermedad de la mosca del corzo, mientras que el jabalí presenta poblaciones estables. Con sus 67.340 hectáreas, esta reserva mantiene su estatus como referente cinegético nacional e internacional bajo el principio de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León.
En cuanto a los resultados económicos, la temporada 2025/2026 se ha cerrado con una recaudación total de 235.373,25 euros. El ciervo continúa siendo el principal motor económico de la Reserva, representando el 75% de los ingresos, seguido por el jabalí (10%) y el corzo (8%).
De cara a la temporada 2026/2027, el plan de caza mayor contempla, entre otros cupos, la caza a rececho de 23 ciervos medallables (Clases A1 y A2), 40 ciervos selectivos (Clase B) y 20 de control poblacional (Clase C), además de mantener los aguardos de jabalí por daños.
Un mirador elevado y 50.000 euros en mejoras
Con la vista puesta en la recuperación de la zona afectada, la Junta Consultiva ha aprobado una inversión estimada de 50.000 euros con cargo al Fondo de Gestión para el año 2026 destinados a la mejora del hábitat, proveer a la fauna de alimentación suplementaria y en materia de mantenimiento de infraestructuras. De esta manera, 25.000 euros se destinarán a tratamientos selvícolas, desbroces y siembras para crear superficies de alimentación, 15.000 euros para el suministro de cereal, alfalfa y sales, 7.000 se emplearán en la reparación de infraestructuras cinegéticas y los 3.000 restantes para renovación de material.
Asimismo, en el ámbito del uso público y turístico, se prevé la construcción de un nuevo mirador elevado para la observación de fauna en Villardeciervos y la restauración de la piscina fluvial en Riomanzanas.
La gestión de los daños causados por la fauna sigue siendo una prioridad. Durante el último año se tramitaron indemnizaciones por daños agrícolas por valor de más de 37.000 euros, mientras que los expedientes por daños ganaderos (lobo y zorro) han supuesto pagos y valoraciones superiores a los 79.000 euros. Para mitigar esta problemática, el Plan Técnico destaca el éxito de las esperas de jabalí, una modalidad que ha tenido gran aceptación y ha contribuido a reducir los daños y accidentes.
