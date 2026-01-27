Pedralba de la Pradería solicita tres casas ruinosas de ADIF para vivienda social

Los edificios que se conservan en las estaciones de la red convencional de la entidad pública Administradora de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, en la comarca de Sanabria, presentan un estado lamentable de abandono y deterioro. El Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería ha solicitado repetidamente a la administradora pública la cesión de tres inmuebles para crear vivienda pública.

El alcalde de Pedralba de la Pradería, Francisco Guerra, pedía recientemente la mediación del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para facilitar esa cesión durante un periodo de tiempo, 20 o 30 años, sin coste. El Ayuntamiento de Pedralba asumiría el gasto de la rehabilitación de las casas que están en mal estado.

Los edificios en piedra de cantería, antiguas residencias de los trabajadores de la estación, están abandonados en su mayoría aunque hay alguno de los edificios arrendado. Guerra señala que el Ayuntamiento solicitaría las ayudas públicas para rehabilitación de viviendas municipales. El alcalde señala que hay demanda de vivienda en el municipio, donde ya se han rehabilitado o están en proceso de reforma varios inmuebles, entre Lobeznos y Calabor. "Sí hay demanda de vivienda", reconoce el alcalde que mantiene unos alquileres bajos para las familias y jóvenes que no llegan a 200 euros.

El abandono de los edificios es notorio. El Ayuntamiento ha pedido en algunas ocasiones a la administradora pública la limpieza del entorno, donde ha proliferado la maleza y hay riesgo de incendio. El alcalde recuerda que las obras de la vía del tren en los años 50 "partieron el pueblo por la mitad cuando construyeron la vía".