Lluvia y nieve en una Sanabria pendiente del caudal del Tera

La lluvia que se convertía en nieve daba una tregua a los vecinos de Ribadelago, pendientes en la madrugada del martes de la crecida del río Tera por las lluvias y el deshielo. “Estuvo todo el día lloviendo sin parar”, relataba un vecino en el bar Tera de Ribadelago. Una lluvia constante hasta la madrugada que ponía en alerta a los vecinos cercanos al puente y al río en el pueblo Viejo.

Turistas de Lisboa visitan el Lago de Sanabria en plena nevada. / Araceli Saavedra

A las 4 de la mañana hubo quien se levantó pendiente de la crecida del nivel hasta casi las 5 de la mañana, hora a la que más o menos dejó de llover y en la sierra Segundera caía nieve. La nieve intermitente durante todo el día cubrió de blanco todas las montañas, “ahí hay mucha agua” señalaba uno de los residentes, agua pero en estado sólido. Y el deshielo es lo que mantiene pendientes de la crecida a los ciudadanos ribereños.

Todos los vecinos mayores suscriben que “ya no nieva como antes” con espesores de nieve que obligaban a abrir caminos para que vacas y ovejas pudieran llegar a las fuentes a beber agua en pleno invierno. Unos inviernos que se grabaron en la memoria de vecinos como Alfredo Puente. De más de un metro de nieve a los 25 centímetros acumulados en la última nevada que duró poco. En la sierra lo que adivinan desde el pueblo es que hay una buena nevada.

Unos kilómetros más abajo una pareja procedente de Lisboa disfruta del espectáculo de la nieve. Para Sulamita, natural de Brasil y afincada en Portugal “es la primera nieve que veo”. Para su acompañante Christian de Hamburgo en Alemania, la nieve es bien conocida. Contemplan el paisaje desde el aparcamiento de la Playa Viquiella. El nivel del Lago todavía no ha alcanzado su máxima altura porque aún se ve la arena de la playa.

El río Tera llegaba a su máximo nivel de la jornada a las tres de la tarde, cuando alcanzaba los 3,09 metros, registrados por la estación SAIH Duero ubicada en Puebla de Sanabria, con un caudal de 221,28 metros cúbicos por segundo y se mantenía en nivel naranja. Afluentes principales del río Tera, como el río Requejo o río Castro, se desbordaba en puntos muy concretos como el tramo entre San Miguel de Lomba y Castro.

El río Negro alcanzaba los 3,46 metros y un caudal máximo de 205,84 metros cúbicos por segundo, a las 11 de la mañana, tras una madrugada de incremento constante del caudal.

El río Bibey llegaba a su máxima altura a las cuatro de la mañana, con 1,49 metros y un caudal de 71,69 metros cúbicos por segundo, para descender a lo largo del día aunque las precipitaciones en forma de nieve se mantuvieron a lo largo de la jornada. La precipitación acumulada de las 24 horas fue de 40,9 litros por metro cuadrado, según los datos de Confederación Hidrográfica Miño-Sil.