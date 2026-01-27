Joseph se sale de madre con ríos desbordados a su paso por Aliste

La Raya de España y Portugal ha iniciado el año con buenas perspectivas meteorológicas tras sufrir la fuerte y larga sequía de 2025 y después de mucho tiempo, los ríos de la comarca volvieron a desbordarse tras una larga noche de intensas lluvias que, en esta ocasión, más que desatar el temor, han sido acogidas con satisfacción por los alistanos conscientes de la penosa y grave situación a la que se han enfrentado en los últimos años los acuíferos subterráneos y superficiales.

Enero va camino de convertirse en uno de los más lluviosos del siglo XXI pues en 27 días ya se han registrado 21 de lluvias y nieve con unas precipitaciones de 142,7 litros por litros por metro cuadrado en la estación meteorologista “María Pinta” de Alcañices que atiende Sergio Castaño López. Menos hacia le sur (Cerezal y Pino del Oro y más hacia el Norte (Sierra de la Culebra en Riomanznas y Mahíde). La jornada más lluviosa fue precisamente la de ayer martes y sólo hasta mediodía ya se había registrado la caída de 38 litros.

Una noche marcada también por los fuertes vientos que a la una de la madrugada alcanzaban los 82 kilómetros por hora. Si en 2025 la nieve brillaba por su ausencia, en 2026 ya llevamos dos días con nieve que han dejado 16 litros: 5,8 litros la del 7 de enero y 10,2 la del día 23 de enero.

El río Aliste que durante los meses julio, agosto, septiembre y octubre dejaba de correr convirtiéndose su lecho en un auténtico serial de piedras en todo su recorrido de alrededor de 72 kilómetros -desde el “Portillo de San Pedro” en San Pedro de la Herrerías (Sierra de la Culebra) a su desembocadura en el “Embalse de Ricobayo” (río Esla) en Carbajales de Alba- hoy recobra el esplendor de sus mejores tiempos como el “Gran Aliste”.

Si ya de por si el caudal era el de sus mejores tiempos desbordado en La Torre, Palazuelo de las Cuevas, San Vicente de la Cabeza y Bercianos, la cosa comenzó a complicarse al recoger procedentes de Fradellos y Grisuela las aguas del río Cebal” (también muy crecido) en “El Rodillón” de Valer y las del río “Mena” en Gallegos del Río.

Majestuoso llegó ya con el agua de todos sus afluentes a la zona del “Pozo el Piélago” de Domez de Alba donde las turbulentas aguas ya pasaron sin problemas bajo el nuevo puente que, ahora sí, con una estructura y altura suficiente es más que apto para dar paso a cuanta agua llegue sin perturbar el tráfico de la carretera ZA-P-1405 de Zamora a Mahíde.

Bravo y señorial volvía a ser el río Frío que, tras nacer en el entorno de la “Fuente de Moya Pan” entre Ferreras de Arriba y Sarracín, recogía todas las aguas de las escorrentías de la Sierra de la Culebra (Sarracín, Riofrío y Abejera de Tábara) para llegar ya con un gran caudal para cruzar el área urbana de Riofrío de Aliste y entrar ya desbordado en el casco urbano de Valer de Aliste solo después de recoger unos quinientos metros antes las aguas del río Espinoso.

El Espinoso, nacido en Cabañas, tras pasar por Campogrande, puso a prueba el nuevo puente construido por la Diputación de Zamora entre Riofrío y Bercianos que pasó la prueba con matrícula de honor

En Valer de Aliste, pueblo cuyo casco urbano parte en dos el río Frío, a pesar de la fuerte crecida las aguas no saltaron a las calles pavimentadas, solo lo hicieron a las praderas colindantes, gracias a la limpieza integral del cauce urbano que realizo hace más de una década la Confederación Hidrográfica del Duero y a la limpieza de maleza que con permiso de la CHD realizaba el pasado año el Ayuntamiento de Gallegos del Río.

Satisfacción entre los vecinos de los pueblos alistanos: “Está lloviendo mucho con un agua muy bien caída, las lluvias son continuas, pero sin chaparrones, lo cual ha ayudado a que se filtre y pueda ir surtiendo a unos acuíferos que ya comenzaban a agotarse. Bien es cierto que la tierra está ya muy cargada y ahora casi toda el agua que caiga va a terminar en los arroyos y ríos por lo cual habrá que estar muy atentos pues pueden desbordarse. Podemos tener una semana complicada”.

Uno de los temores está en el río Aliste y muy en particular en el río Frío ante la abundancia de alisos secos y caídos que están siendo arrastrados por el agua y pueden llegar a taponar como ya ha sucedido en más de una ocasión el “Puente de Piedra” de Valer convirtiéndolo en una presa.

Autoridades y vecinos insisten una vez más en el abandono de los cauces fluviales campestres por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero: “Ni los limpian ellos ni dejan limpiarlos a nosotros. Antes en cada pueblo se los vecinos nos encargábamos de limpiar, se aprovechaba la leña para la lumbre y los cauces estaban como una patena. Ahora la CHD cuando limpia un tramo de un río lo dejan perfecto al poco tiempo vuelve a estar igual”.

Coinciden ciudadanos y ayuntamientos en que con el abandono de la práctica agro ganadera y una población envejecida no es fácil mantener limpios los cauces de los ríos, más bien complejo y complicado en una comarca con once ríos: Esla, Duero, Frío, Aliste, Cabrón, Castrón, Espinoso, Cebal, Mena, “La Ribera” de Brandilanes y “La Ribera” de Sejas.

Llegados a este punto sentencian los afectados que “ahora los cauces de los ríos están llenos de alisos, espinos y zarzas y toda la maleza se detiene dejando los cauces hechos una porquería. Si queremos que los ríos y riberas recuperen su esplendor de los años sesenta y setenta del siglo XX la única a alternativa viable y solución pasa por la coordinación de actuaciones conjuntas entre la Confederación Hidrográfica del Duero, Ayuntamientos, pueblos y vecinos, porque si no la cosa cada vez ira a peor y algún día ocurrirá alguna desgracia”.