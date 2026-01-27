"Hartos de que las vacas campen a sus anchas": una veintena de vecinos de un pueblo denuncian al mismo ganadero

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Molezuelas de la Carballeda se expone un edicto para notificar el expediente sancionador de 2.500 euros, de Confederación Hidrográfica del Duero, contra el titular de una ganadería que ha ocasionado muchos problemas en el vecindario. El ganadero afronta una larga lista de denuncias de particulares y Administraciones por tener el ganado suelto por el municipio, e incluso en el municipio vecino de Uña de Quintana.

CHD ha requerido en ese expediente la retirada inmediata del cerramiento situado en el cauce y en la zona de servidumbre. El edicto tiene que estar expuesto hasta febrero a efectos de notificación pública al no localizar al infractor.

Esta denuncia administrativa se suma a las 24 denuncias presentadas por los vecinos del pueblo en una "denuncia colectiva", el 14 de enero, ante los agentes de la Guardia Civil que se presentaron, a requerimiento de los directamente afectados, en el Ayuntamiento. Los vecinos describen en sus denuncias la presencia constante de las vacas en sus fincas, jardines, huertos, por la calle, a la puerta de sus casas. Por escrito reconocen que tienen miedo a los animales que deambulan sin control por las calles y fincas.

El alcalde Alexandre Bertin Satue Lobo ha presentado varias denuncias en nombre de su Corporación. Desde hace aproximadamente año y medio, las vacas de este ganadero de un pueblo de La Guareña, afincado en Molezuelas de la Carballeda, andan sueltas por distintos lugares del pueblo, en fincas particulares y municipales, en estas últimas sin permiso. Andan sueltas, de día y de noche.

Alexandre Bertín Satue, alcalde de Molezuelas de la Carballeda con el anuncio del edicto de notificación. / Araceli Saavedra

Desde septiembre de 2025 irrumpen además en la carretera y en las calles del pueblo. El alcalde reconoce en sus denuncias que los vecinos sienten inseguridad y no pueden hacer una vida normal por miedo a encontrarse a los animales en la calle en cualquier momento. El cercado en el que supuestamente están contenidos los animales, está abierto por varios puntos, además de haber cerrado fincas municipales sin autorización.

Un vecino de Molezuelas muestra los daños en el jardín municipal en la plaza del antiguo pozo. Encinas, acebos, olivos, han sucumbido a la corta a diente de las vacas. "No han dejado nada". Entre el 1 y el 8 de enero se constataron y denunciaron estos daños, incluyendo los adornos navideños que se instalaron en la Plaza Mayor. Desde la alcaldía se han presentado varias denuncias más por estos daños y por la presencia de los animales en las carreteras.