Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta por viento en ZamoraMañueco sobre las elecciones autonómicasSan Vitero normativa planta de biogásPeliculas Premios Lux en ZamoraFromago elegirá la mejor tarta de queso
instagramlinkedin

Sanabria-La Carballeda

"Hartos de que las vacas campen a sus anchas": una veintena de vecinos de un pueblo denuncian al mismo ganadero

La Confederación Hidrográfica del Duero sanciona al propietario de los animales con 2.500 euros y solicita la retirada inmediata del cerramiento en el cauce

Los vecinos expresan su temor más allá de los daños reportados en sus propiedades

Los vecinos poniendo denuncias en Molezuelas de la Carballeda por el ganado suelto en el casco urbano. | CEDIDA

Los vecinos poniendo denuncias en Molezuelas de la Carballeda por el ganado suelto en el casco urbano. | CEDIDA

Araceli Saavedra

Molezuelas de la Carballeda

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Molezuelas de la Carballeda se expone un edicto para notificar el expediente sancionador de 2.500 euros, de Confederación Hidrográfica del Duero, contra el titular de una ganadería que ha ocasionado muchos problemas en el vecindario. El ganadero afronta una larga lista de denuncias de particulares y Administraciones por tener el ganado suelto por el municipio, e incluso en el municipio vecino de Uña de Quintana.

CHD ha requerido en ese expediente la retirada inmediata del cerramiento situado en el cauce y en la zona de servidumbre. El edicto tiene que estar expuesto hasta febrero a efectos de notificación pública al no localizar al infractor.

Esta denuncia administrativa se suma a las 24 denuncias presentadas por los vecinos del pueblo en una "denuncia colectiva", el 14 de enero, ante los agentes de la Guardia Civil que se presentaron, a requerimiento de los directamente afectados, en el Ayuntamiento. Los vecinos describen en sus denuncias la presencia constante de las vacas en sus fincas, jardines, huertos, por la calle, a la puerta de sus casas. Por escrito reconocen que tienen miedo a los animales que deambulan sin control por las calles y fincas.

El alcalde Alexandre Bertin Satue Lobo ha presentado varias denuncias en nombre de su Corporación. Desde hace aproximadamente año y medio, las vacas de este ganadero de un pueblo de La Guareña, afincado en Molezuelas de la Carballeda, andan sueltas por distintos lugares del pueblo, en fincas particulares y municipales, en estas últimas sin permiso. Andan sueltas, de día y de noche.

Tomás Osorio, alcalde de Molezuelas de la Carballeda con el anuncio del edicto de notificación.

Alexandre Bertín Satue, alcalde de Molezuelas de la Carballeda con el anuncio del edicto de notificación. / Araceli Saavedra

Desde septiembre de 2025 irrumpen además en la carretera y en las calles del pueblo. El alcalde reconoce en sus denuncias que los vecinos sienten inseguridad y no pueden hacer una vida normal por miedo a encontrarse a los animales en la calle en cualquier momento. El cercado en el que supuestamente están contenidos los animales, está abierto por varios puntos, además de haber cerrado fincas municipales sin autorización.

Noticias relacionadas y más

Un vecino de Molezuelas muestra los daños en el jardín municipal en la plaza del antiguo pozo. Encinas, acebos, olivos, han sucumbido a la corta a diente de las vacas. "No han dejado nada". Entre el 1 y el 8 de enero se constataron y denunciaron estos daños, incluyendo los adornos navideños que se instalaron en la Plaza Mayor. Desde la alcaldía se han presentado varias denuncias más por estos daños y por la presencia de los animales en las carreteras.

Daños en el jardín municipal en la plaza del antiguo pozo en Molezuelas de la Carballeda.

Daños en el jardín municipal en la plaza del antiguo pozo en Molezuelas de la Carballeda. / Araceli Saavedra

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Importantes dificultades en Aliste y Sanabria por la nieve: Estas son las carreteras afectadas
  2. La nieve paraliza el noroeste de Zamora: nivel amarillo en la A-52, camiones atrapados y clases suspendidas
  3. Un pueblo de Zamora remodela su salón municipal para que se convierta en el punto de encuentro de sus vecinos
  4. Cazadores zamoranos alzan la voz contra la propuesta de la UE de limitar la captura de esta especie
  5. El accidente de trenes toca el corazón de un pueblecito de Zamora: Agustín Fadón, el camarero del Alvia y última víctima localizada, es de origen sayagués
  6. El renacimiento del Camino del Lobo: Las claves de un ambicioso proyecto para dinamizar el noroeste de Zamora
  7. Comienzan las obras en los caminos de la concentración parcelaria de Rabanales
  8. Tragedias ferroviarias en Zamora: los accidentes que impactaron en el corazón de sus pueblos

Ricobayo, la universidad de la energía hidráulica en Zamora

Ricobayo, la universidad de la energía hidráulica en Zamora

Así se encuentran las tres viviendas propiedad de Adif que Pedralba pide para uso social

Pedralba de la Pradería solicita tres casas ruinosas de ADIF para vivienda social

Pedralba de la Pradería solicita tres casas ruinosas de ADIF para vivienda social

"Hartos de que las vacas campen a sus anchas": una veintena de vecinos de un pueblo denuncian al mismo ganadero

El cambio climático reduce la lluvia en la Raya a los 667 litros por metro cuadrado

Las plataformas sanitarias ponen cifra exacta a las plazas de médicos vacantes en Zamora

Los mayores cada vez más protegidos en Zamora: estas son las cifras del Plan Mayor de Seguridad y la Operación IDOSO

Los mayores cada vez más protegidos en Zamora: estas son las cifras del Plan Mayor de Seguridad y la Operación IDOSO

San Vitero insta a modificar la normativa urbanística subsidiaria frente a las macroplantas de biogás

San Vitero insta a modificar la normativa urbanística subsidiaria frente a las macroplantas de biogás
Tracking Pixel Contents