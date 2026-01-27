Los encuentros literarios vuelven a recorrer los pueblos con "Poesía por la Provincia"

La provincia de Zamora vuelve a convertirse en escenario para la palabra poética con el inicio de la tercera edición del ciclo "Poesía por la Provincia", una iniciativa cultural que recorre distintos municipios zamoranos con lecturas de poemas y encuentros literarios, y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Zamora, a través del Área de Cultura.

El ciclo dará comienzo el próximo sábado, 31 de enero, en Ribadelago, con un acto que se celebrará en la Sala Museo de la localidad a partir de las 19:00 horas. A partir de ahí, el programa continuará el 7 de febrero en Villardeciervos, el 28 de febrero en Santibáñez de Vidriales y finalizará el 14 de marzo en Fuentesaúco, consolidando así una propuesta cultural que acerca la poesía a distintos puntos del territorio provincial.

"Poesía por la Provincia" alcanza este año su tercera edición, reafirmando su vocación de descentralizar la cultura y de poner en valor la creación literaria, tanto desde la memoria como desde la actualidad.

En las dos ediciones anteriores, el ciclo ha rendido homenaje a poetas que permanecen en el recuerdo colectivo, como Claudio Rodríguez, Jesús Hilario Tundidor, Waldo Santos, Justo Alejo o Agustín García Calvo, al tiempo que ha dado voz a autores y autoras que continúan desarrollando su obra en la actualidad.

Entre estos últimos se encuentran nombres como Jesús Losada, Daniel Pérez, David Refoyo, Luciano García Lorenzo, Pilar Antón, Ángel Fernández Benéitez o Tomás Sánchez Santiago, entre otros, reflejando la riqueza y diversidad del panorama poético vinculado a Zamora.

Con esta nueva edición de "Poesía en la provincia", la Diputación de Zamora reafirma su compromiso con la promoción de la cultura en el medio rural, fomentando el acceso a propuestas literarias de calidad y manteniendo viva la poesía como forma de expresión y encuentro en el medio rural.