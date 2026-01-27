El cambio climático reduce la lluvia en la Raya a los 667 litros por metro cuadrado

La comarca de Aliste cerró un año meteorológico 2025 atípico y preocupante, marcado por una fuerte y larga sequía que pone en grave peligro a corto, medio y largo plazo la supervivencia con garantías de los acuíferos, tanto subterráneos como superficiales, cuyas reservas se van agotando año tras año dejándose notar la escasez de agua en los manantiales, fuentes, arroyos y ríos.

Con solo 667,7 litros de agua por metro cuadrado y 121 días de precipitaciones, 2025 pasará a la historia como el séptimo año menos lluvioso del siglo XXI no llegando ni siquiera a los 798,47 litros de media anual registrados en los últimos 25 años quedándose muy por debajo de la media.

Así lo delatan los datos recogidos por la estación meteorológica "María Pinta" de Alcañices que atiende el joven Sergio Castaño López tras fallecer su abuelo Tomás Castaño Fernández.

En lo que llevamos de siglo XXI, solamente en dos ocasiones se ha superado la barrera de los 1.000 litros: en 2006 con 1.040,2 y en 2016 (el más lluvioso) con 1.053,7 litros. Los años más secos fueron 2004 con 543,1 litros y el 2005 en que solo se registraron 501,8 litros.

Paso del río Frío en Valer. | CH. S.

El 2025 comenzó con buen pie, 172.2 litros por metro cuadrado en 18 días, siendo el tercer mes de enero el más lluvioso de los últimos veinte años, lo que auguraba un buen año pluviométrico, pero el mes de abril y mayo –que históricamente junto con octubre y noviembre son los más lluviosos–, no lo fueron tanto, siendo el séptimo año menos lluvioso de los últimos veinticinco.

En el primer semestre se recogieron 387,4 litros en 77 días, destacando tan solo enero dado que en abril y mayo solo cayeron 115,9 litros. En el segundo semestre se recogieron 280,3 litros en solo 44 días de lluvia, destacando los 163,5 litros recogidos en 15 días de lluvia en el mes de noviembre. El tiempo estival fue seco y caluroso, ya que de junio a septiembre solo se recogieron 33,2 litros en 11 días de lluvia, con periodos de sequía de 22 días seguidos sin llover en junio y 20 en septiembre.

Datos más destacados

En enero cayeron 172,7 litros en 16 días, destacando el 26 con 38,8 litros; y vimos nevar el 27, que junto al 2 de marzo y 21 de diciembre, fueron los tres únicos días con algo de nieve en Aliste. Febrero dejó 20,9 litros en 5 jornadas, destacando el 10 con 13,6 litros. Marzo registró 69,6 litros en 13 días, siendo el 21 con 17,1 litros, el más lluvioso. Abril registró 70,4 litros en 13 días, destacando el día 19 con 16,3 litros de lluvia recogidos. En de abril ya oímos la primera tormenta, el día 4, donde se recogieron 9,6 litros.

Mayo registró 45,5 litros en 8 días, siendo el 8 el más lluvioso con 11,3. Tormentas ya tuvimos en mayo 3 días, pero que apenas dejaron 17,5 litros. En junio solo se recogieron 8,3 litros en 2 días. En julio solo 4,5 litros en 3 días, de ellos dos en forma de tormenta, siendo el día 4, con 3,5, el más lluvioso.

En agosto se recogieron 4,2 litros en 3 días y en septiembre con 16,2 litros en dos días destacó el 28 de septiembre con 15,6 litros. En octubre se recogieron 29,8 litros en cinco días. Noviembre mejoraba con 163,5 litros en 15 días: el más lluvioso fue el día 5 con 35,8 litros. Diciembre nos dejaba 62,1 en 14 días, destacando el día 16 con 14,4 litros.

El período más largo de lluvias fue de tan solo 9 días seguidos, concretamente del 16 al 24 de marzo y solo se recogieron 19,6 litros. El periodo más seco, sin una sola gota de agua, fue el comprendido entre el 29 de septiembre y el 27 de octubre: 29 días sin ver la lluvia.

Año Nuevo fue la jornada más gélida con 7 grados bajos cero y San Lorenzo el 10 de agosto con 38,2, la más calurosa

Atrás quedaron esos años secos de 2004 (543,1 litros) 2005 (501,8) o 2017 (586,6), años muy secos en los que desaparecieron manantiales, se secaron lagunas y muchos ríos dejaron de correr. Grandes nevadas no hemos vuelto a tener, que son las que realmente alimentan los acuíferos. Las lluvias torrenciales arrastran el suelo y van directas a los embalses, pero no se filtran a la tierra.

Respecto a las tormentas, en 2025 tuvimos 11 días de tormenta. La primera fue el día 4 de abril y la última el 13 de agosto. Fue el 8 de mayo el día que más agua se recogió: 11,3 litros.

En lo que a las temperaturas se refiere el 2025 fue un año con dos alertas por ola de calor, pero muy largas e intensas, batiéndose récords en la Península Ibérica en cuanto a la duración y a temperaturas extremas. La primera se produjo del 28 de junio al 4 de julio. Siete días en los que estuvimos por encima de los 34 grados de máxima y entre los 15 y 18 grados centígrados de mínima.

La segunda del 4 al 17 de agosto dejó 14 días seguidos de alerta amarilla por altas temperaturas y donde tuvimos varias noches tropicales y máximas por encima de los 34 grados. En este periodo, la alerta subió a naranja entre los días 6 y 10. En esta ola de calor alcanzamos la máxima más alta del año, el 10 de agosto, día de San Lorenzo, tal y como ya ocurriera en el año 2024. Se alcanzaron los 38,2 grados a las 17 horas. La mínima más alta, de 20 grados, la tuvimos el día 17 de agosto. Hubo 7 noches tropicales, por encima de los 18 grados centígrados, cuatro más que el año anterior.

Río Aliste en Domez. / Chany Sebastián

El día más frío del año lo tuvimos el 1 de enero, Año Nuevo, cuando la máxima no pasó de los cero grados y la mínima fue de 3,8 grados bajo cero. La madrugada más fría fue la del día 15 de enero, con -7º C a las 4,50 horas. El segundo día más frío fue el 26 de diciembre, San Esteban y fiestas patronales en Viñas, cuando el mercurio bajó hasta los 5,5º C de máxima a las 8,50 horas.

Las heladas abarcaron un total de 53 días, seis más que el año 2024. El periodo más largo de heladas abarcó 8 días en los meses tanto de enero (del 12 al 19) y diciembre (del 24 al 31). Se registraron heladas tardías en abril, concretamente los días 16 y 17, con uno bajo cero ambos días. En mayo también bajó el mercurio hasta los 2 grados positivos, los días 11 y 12, que dejó temblando más de una hortaliza.

En cuanto a otros fenómenos meteorológicos extremos, se anotó una fuerte racha de viento el día 26 de enero de 87 kilómetros por hora a las 19 horas; 73 a las 13 horas del día 20 de marzo y 58 a las ocho de la tarde del día 4 de julio.

En lo referente a anomalías por temperaturas, las madrugadas dejaron temperaturas mínimas de 12 grados en octubre o 9,6 grados el Día de la Constitución. Sin embargo, en agosto hubo madrugadas de despertarnos con 8 y 9 grados centígrados. 7 grados de mínima se registraron el día 21 de julio. En diciembre, una máxima de 14,1 grados el día 10.

Pasó la comarca de Aliste otro año más prácticamente sin nieves, tan importantes para abastecer los acuíferos subterráneos, el discurrir de ríos y arroyos y el llenado de embalses

Antiguamente estas nevadas eran las que mantenían los manantiales, en la época estival, a pleno rendimiento. Las lluvias, que parece que son importantes para el llenado de acuíferos, no lo son tanto cuando caen con fuerza, pues estas aguas corren por la superficie, colmatando de tierra ríos y arroyos. Además, la subida de temperaturas a partir de primavera y hasta bien entrado el otoño, consiguen que la humedad del terreno desaparezca durante muchos meses al año. Las largas olas de calor y el ambiente seco jugaron en contra de los incendios forestales de este verano, que estuvieron fuera de la capacidad de extinción durante varios días.