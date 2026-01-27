Arde en plena autovía un camión maderero a la altura de Asturianos
El incendio, que afectó a la cabeza tractora del articulado, obligó a restringir el tráfico durante más de tres horas
E. V.
El incendio en un camión que transportaba madera en plena autovía A-52 ha obligado a restringir el tráfico durante varias horas en sentido Ourense. El fuego, declarado a la altura del término de Asturianos, afectó a la cabeza tractora del articulado sin que tuviesen que lamentarse daños personales ni en la propia carga.
Los hechos se produjeron en torno a las 23:59 del lunes, hora en el que el Centro de Emergencias de Castilla y León recibió el aviso en el kilómetro 70 de dicha autovía. Hasta el lugar del suceso se desplazaron dos autobombas del Parque Zona Norte del Consorcio Provincial con base en Rionegro del Puente.
A su llegada, los efectivos procedieron a la extinción del incendio, que afectaba a la cabeza tractora del vehículo, logrando evitar que tanto el semirremolque como la carga resultaran dañados. Los trabajos se prolongaron hasta las 03:00 de la madrugada, momento en elq ue los efectivos regresaron a la base.
El operativo contó también con la participación de la Guardia Civil encargándose del control del tráfico y de la seguridad en la vía durante la actuación.
