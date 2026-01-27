Estado actual de las carreteras en Sanabria tras la nevada de este martes
Con el temporal Joseph, la Diputación de Zamora se mantiene alerta y realiza un seguimiento continuo de la situación, actuando de inmediato en las carreteras afectadas
A. B.
El temporal Joseph no solo ha traído fuertes vientos a la provincia de Zamora. También está dejando fuertes lluvias en la mayor parte del territorio y, en el noroeste, nieve que ha condicionado la circulación en las carreteras este martes, especialmente en las provinciales, mientras la empresa encargada del mantenimiento de carreteras de la Diputación de Zamora se afana en mantener las vías abiertas.
Los trabajos consisten en la utilización de quitanieves y el esparcimiento de fundentes para garantizar la seguridad vial y mantener la circulación en condiciones adecuadas.
A esta hora de la tarde las actuaciones se están llevando a cabo en las siguientes carreteras de la Diputación de Zamora en Sanabria:
- ZA-L-2698, carretera de Hermisende
- ZA-P-2669, de Hermisende a Castrelos
- ZA-V-2645, carretera de Trefacio a San Ciprián
- ZA-P-2661, acceso a Rábano
- ZA-L-2606, acceso a Barrio de Rábano
Aunque los trabajos los llevan a cabo empleados de una empresa externa, desde la Diputación de Zamora se continúa realizando un seguimiento permanente de la situación, con el fin de intervenir de manera inmediata en caso de que las condiciones meteorológicas lo requieran.
