San Vitero insta a modificar la normativa urbanística frente a las macroplantas de biogás

San Vitero ha dado los primeros pasos para blindarse ante los macroproyectos de biogás. La decisión, aprobada en Pleno, insta a la Junta de Castilla y León a que "estudie y promueva" la modificación de las Normas Urbanísticas Subsidiarias con el fin de regular o restringir la implantación de "macroplantas de biogás y usos similares" en su término.

Una decisión adoptada gracias a los votos favorables de los concejales de Zamora Sí y la abstención de los del Partido Popular con la que el consistorio pretende posicionarse ante al posible llegada de estas instalaciones. El equipo de Gobierno impulsó una moción de urgencia el 19 de diciembre para manifestar "la preocupación del Ayuntamiento" ante la posible instalación de macroplantas en el municipio y localidades cercanas atendiendo a "su impacto medioambiental, sanitario, económico y sobre el tráfico rodado".

Si bien San Vitero no ha recibido ningún proyecto para la instalación, sí sería uno de los municipios receptores del digestato producido en la planta de San Cebrián de Castro, situada a unos 62 kilómetros. En concreto, dicho material sólido-líquido residual resultado de la digestión anaeróbica de materia orgánica se repartiría por las comarcas de Aliste, Tierra del Pan, Tierra de Campos y Benavente, según especifica la memoria.

San Vitero, sin normativa propia

San Vitero carece de normas urbanísticas propias, por lo que la actual ordenación del término viene regulada por las subsidiarias de planeamiento municipal con ámbito provincial de Zamora aprobadas definitivamente por Orden de 3 de junio de 1998. El consistorio se mantiene en estos momentos a la espera de la subvención por parte de la Diputación para proceder a la redacción de su Plan General de Ordenación Municipal.

Vecinos de San Cebrián de Castro protestan en Zamora durante la convocatoria nacional contra el biogás, / Jose Luis Fernández

Por ello, la moción insta "a la Consejería competente en materia de Urbanismo de la Junta a través de la Comisión Territorial de Urbanismo, y con el soporte de la Diputación de Zamora, para que se estudie y promueva la modificación de las Normas Urbanísticas Subsidiarias Provinciales que rigen el término municipal de San Vitero".

El acuerdo adoptado solicita asimismo que los estudios de impacto ambiental se realicen de manera conjunta y no individual, considerando así el "efecto acumulativo de todas las instalaciones proyectadas en el entorno y su impacto global" sobre el municipio y la comarca. Una petición que permitiría agrupar aquellos proyectos que pretendan instalarse en municipios próximos.

En este sentido, insta a que no se autorice ningún proyecto que no se someta a un análisis independiente sobre los efectos en la salud pública, la calidad del aire y del agua, el tráfico rodado así como los sectores estratégicos del municipio (agricultura, ganadería y turismo). Una petición a la que anima para que se sumen al resto de consistorios interesados en garantizar una adecuada evaluación de los proyectos.

En materia de transparencia, el acuerdo aprobado insta al Ejecutivo autonómico a que "no dificulte el acceso" a dichos proyectos de cara a formular las alegaciones necesarias por parte de ciudadanos particulares y plataformas ciudadanos.

La moción considera que el tamaño medio de llos proyectos hace que pierda su esencia original a pequeña escala

La moción considera que el tamaño medio de las plantas proyectadas (la de Villardondiego estima una valorización de 200.000 toneladas de residuos al año) "hace que pierda su esencia original de proyectos de pequeña escala dirigidos al autoconsumo y basados en la economía circular". Al tiempo, advierte que la mayoría de promotoras "suelen ser Sociedades Limitadas con un capital social de 3.000 euros y de reciente creación", por lo que pide que las ayudas -promovidas a la luz del Plan RepowerEU- prioricen proyectos cooperativos, agrícolas o municipales "evitando iniciativas especulativas o industriales masivas.

El acuerdo, en línea con los ya adoptados por Toro o Moraleja del Vino, ha sido celebrado por la plataforma Stop Biogás Zamora que pide a la Diputación que aplique "la normativa de la que ya dispone" para impedir el avance del nuevo mapa energético.