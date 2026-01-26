Nace en Fuentesaúco la Universidad Popular La Guareña: Las claves de un proyecto pionero y con vocación de continuidad

Se puede decir que la Universidad Popular La Guareña 2026 surgió de una conversación de café entre inquietos profesores. Y con la misma certeza es de justicia proclamar que tan primaveral y genuino proyecto surgido en Fuentesaúco no hubiera sido posible sin el apoyo decidido del Ayuntamiento ni la implicación de las asociaciones culturales del pueblo.

Con tales cimientos y la desinteresada participación de los trece ponentes que miércoles a miércoles, desde el 11 de febrero hasta el 27 de mayo, irán pasando por el IES Fuentesaúco, surge un prometedor proyecto cultural que nace con vocación de continuidad. Un viaje que llevará a sus "alumnos" por la historia de emblemáticos productos locales como el garbanzo o el queso, o de paseo con los grandes Maestros del Museo del Prado, que les contará cómo fue la vida de la familia de Unamuno en el destierro, les enseñará a cuidarse elaborando la propia cosmética o un sensacional "viaje" por Australia. Así hasta trece charlas, las tardes de los miércoles, por el apasionante mundo de conocimiento y explorar temas sobre ciencias, economía y medio rural, humanidades, psicología y sociedad, viajes y cultura.

"Formación informal"

El éxito de la propuesta ha sorprendido hasta a los más pesimistas. En horas estaban cubiertas las 35 plazas inicialmente dispuestas para participar en este proyecto de "formación informal para el que no se necesita ningún tipo de estudios". Solo se requiere inquietud e ilusión por aprender, el deseo de ejercitar la mente o "simplemente que quieran relacionarse socialmente".

Fue Pilar Mansilla, profesora jubilada y durante muchos años ejerciendo en el IES Fuentesaúco, quien planteó a compañeros del Instituto la posibilidad de trasladar a este municipio el proyecto que se estaba llevando a cabo en su tierra de Laciana (León). "Nos pareció una buena idea y hablamos con el Ayuntamiento que se mostró muy receptivo con este proyecto de enseñanza no reglada, para gente con inquietudes y con un perfil multidisciplinar diverso" explica Ángel Rodríguez, director del IES Fuentesaúco.

Javier Ramos, miembros del Equipo de Gobierno saucano, valora esta iniciativa como "un proyecto cultural que es muy positivo para los vecinos", destacando que "realmente existe un interés, como lo ha demostrado una respuesta tan rápida desde el momento en que se abrió el plazo de inscripciones".

Multidisciplinar

Ese respaldo fundamental del Ayuntamiento saucano se encontró también con el entusiasmo de las asociaciones del pueblo: Asociación de Mujeres, Asociación Cultural La Reguera, Club Amigos de Fuentesaúco y la Coral Saucana Guareña, que desde el minuto cero abrieron los brazos a un proyecto tan novedoso como enriquecedor para el pueblo.

"Dado el interés mostrado por todo el mundo, el paso siguiente era conseguir ponentes, personas de Fuentesaúco y la comarca, gente que ha pasado por el Instituto, emprendedores, gente que abordara distintas áreas" apunta Ángel Rodríguez. Fue empezar a proponer y "todo el mundo nos decía que sí, lo cual tiene mayor valor porque esta participación es totalmente altruista y desinteresada".

Es así como nace esta Universidad Popular de La Guareña, organizada por el Ayuntamiento, con la colaboración del IES Fuentesaúco y las cuatro asociaciones culturales. La respuesta ha sido tan positiva que se está pensando en ampliar las plazas, en la medida de las posibilidades de espacio del Instituto. Porque se quiere dar respuesta a la inquietud mostrada por tantas personas gustosas con el conocimiento y la cultura.

PROGRAMACIÓN Febrero 11 de febrero

Inauguración y charla

La Antigua: cuando la leche de oveja se convirtió en un proyecto de vida

Ponente: Fernando Fregeneda Chico.

18 de febrero

La familia de Unamuno en el destierro

Ponente: Luis Santos Unamuno.

25 de febrero

Los caminos del Románico

Ponente: Alberto Muñoz Fraile.

Marzo



(Sesión práctica de laboratorio)

Ponente: Pilar Mª Mansilla Pérez.





Ponentes: José Antonio Perlines Zamorano y Nicolás Armenteros Manzano.





Ponentes: Benjamín García y David Brownie.





Ponente: Nacor Seco González.

Abril



(Sesión práctica de laboratorio)

Ponentes: Castora Aparicio Velasco y Mercedes Iglesias Aparicio.





Ponente: Aroa Tola Alejano.





Ponente: Daniel Pascual Pérez.

Mayo



Ponente: Enrique López Tejido.





Ponente: Juan José Seguín Puertas.





Ponente: Ángel Rodríguez Carrasco.





Entrega de diplomas

Cierre oficial de la Universidad Popular 2026

Merienda popular



La Universidad Popular La Guareña 2026 finalizará el 27 de mayo con el acto de clausura, que incluirá la entrega de diplomas y una merienda popular. Todas las sesiones son los miércoles, de 17:30 a 19:00 horas, en el IES Fuentesaúco.