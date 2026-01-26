Montamarta saca a licitación la gestión de la piscina municipal y el bar para 2026 y 2027
El anuncio publicado en el Boletín Oficial detalla que el adjudicatario de la gestión de la piscina deberá constituir una garantía definitiva de 1.000 euros, independientemente del precio.
El Ayuntamiento de Montamarta ha sacado a licitación, mediante procedimiento abierto, el contrato administrativo para la gestión, mantenimiento y conservación del servicio de la piscina municipal, así como la explotación del bar, correspondiente a las temporadas 2026 y 2027.
El anuncio, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora (n.º 10, miércoles 21 de enero de 2026, pág. 50), recoge que el Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el 26 de diciembre de 2025, aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la adjudicación.
Criterios y condiciones económicas
Según el anuncio, la concesión se adjudicará por procedimiento abierto, valorando la mejor oferta económica y las mejoras presentadas por los licitadores.
El tipo mínimo de licitación se fija en 600 euros anuales, mejorable al alza.
Además, el adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva de 1.000 euros, con independencia del precio de adjudicación.
Plazo y forma de presentación de ofertas
Las proposiciones deberán presentarse en el Ayuntamiento de Montamarta, en horario de oficina, en un plazo de trece días naturales contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio.
Tomando como referencia la publicación del 21 de enero de 2026, el plazo comienza el 22 de enero de 2026 y finaliza el 3 de febrero de 2026 (trece días naturales).
La documentación deberá entregarse en dos sobres cerrados, identificados como A y B:
- Sobre A: oferta económica y mejoras valoradas económicamente.
- Sobre B: documentación general (identidad) y acreditación de solvencia técnica y económica.
El pliego completo está disponible para las personas interesadas en la Secretaría del Ayuntamiento.
