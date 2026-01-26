Los mayores cada vez más protegidos en Zamora: estas son las cifras del Plan Mayor de Seguridad y la Operación IDOSO

La Guardia Civil de Zamora ha llevado a cabo más de 800 intervenciones y actividades de todo tipo como la prevención, asistencia y mejora de la seguridad de nuestros mayores en diversas localidades de la provincia en todo 2025.

El Plan Mayor Seguridad es una iniciativa del Ministerio del Interior diseñada para proteger a las personas de avanzada edad mediante la prevención de delitos y la mejora de su seguridad.

Por su parte, el Plan IDOSO se trata de una iniciativa de la Comandancia de Zamora, que se puso en marcha en el año 2012 e incide aún más en cuestiones de seguridad relacionadas con las personas mayores vulnerables.

Ambos planes se conforman como el caballo de batalla en la provincia de Zamora.

Actuaciones más destacadas en Zamora

En los últimos días del año pasado y en lo que llevamos de éste, se han realizado numerosas de estas intervenciones reflejando alguna de ellas:

-Asistencia en una localidad de la comarca de Tierra de Campos, donde se ha intervenido en un ilícito de estafa a través de redes sociales, donde a una mujer de 84 años le solicitaban una importante cantidad de dinero para poder pagar los gastos del viaje de un supuesto amigo desde el extranjero hasta la localidad para poder ir a verla.

-En la localidad de Santa Colomba de las Monjas, se recibe aviso por una persona tumbada en el suelo y no se puede levantar, ya en el lugar, la alertante, asistente de la víctima, informa que cuando ha llegado al domicilio para realizar las tareas que tiene designadas se ha encontrado a la mujer de 89 años tumbada en la cocina y no se puede levantar. Se le asiste y acompaña hasta la llegada de los servicios sanitarios que la trasladan al hospital de Benavente para exploración.

-Se recibe llamada de la central COS para traslado de los Agentes a la localidad de Formariz por la caída de un nonagenario en su domicilio. El hombre, que vive solo, no podía levantarse del suelo. Una vez en el domicilio y tras comprobar que se encuentra bien y no requiere asistencia médica lo ayudan a levantarse, se comprueba que no disponen de ningún tipo de teleasistencia y que carece de dispositivos de emergencia o ayuda. Los agentes le informan que pondrán su caso en conocimiento de las CEAS de Bermillo de Sayago a la mayor brevedad posible para que tengan conocimiento de su situación y realicen las gestiones oportunas para mejorar su bienestar.

-Se atiende aviso en la localidad de Santa Cristina de la Polvorosa, donde un comunicante informa que se ha encontrado a la moradora de la vivienda tendida en el suelo del salón de la vivienda, en posición decúbito supino, desorientada y refiriendo dolor en el brazo izquierdo a la altura del hombro y manifestando que se encuentra en esa posición porque se ha asustado al creer ver una persona en las inmediaciones de su domicilio. Una vez asistida y comprobada la seguridad del domicilio, son avisados los servicios sanitarios, la auxiliada de 81 años de edad, es trasladada al hospital comarcal de Benavente para una mayor exploración.

-En la localidad de Toro, a las 05.30 de la mañana se tiene conocimiento por parte de un familiar, que una persona de avanzada edad (83), había salido de casa sobre las 00:30 horas y aun no habría regresado de nuevo al domicilio. Iniciadas las gestiones, se localiza una persona andando por la calle, tras identificarla y cruzando datos con la central operativa de servicios se comprueba que es la misma que se pretendía localizar, presentando heridas sangrantes en la cara compatibles con una caída. Una vez en el domicilio y entrevistados con su esposa indica padece un tipo de deterioro progresivo de sus facultades, siendo atendido por servicios sanitarios para la cura de las heridas.

-Varias comprobaciones en diferentes localidades, donde tras alerta de familiares, residentes en otras localidades distintas de los domicilios referidos, acuden a la Guardia Civil en búsqueda de noticias de sus familiares, que por lo general viven solos, comprobándose el estado de la persona indicada.

¿En qué consisten?

La Guardia Civil de Zamora realiza un gran trabajo de prevención y educativo, implementando diversos programas en los que se ofrecen actividades formativas y de información para distintos grupos, sobre todo para aquellos más susceptibles y que presentan un mayor peligro en cuestiones de seguridad.

Fundamentalmen se centran en: