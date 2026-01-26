Lluvias de hasta 80 mm y rachas de viento de 80 km/h: Sanabria en alerta por el temporal.

La comarca de Sanabria (Zamora) se encuentra bajo avisos meteorológicos por un episodio de precipitaciones intensas y viento, con inicio a lo largo de este lunes 26 de enero de 2026 y efectos que se prolongarán hasta la madrugada del martes.

Según la información disponible, el fenómeno más significativo corresponde a las lluvias, con un aviso de peligro importante y una probabilidad estimada del 40% al 70%. El periodo de mayor afectación está previsto entre las 11:00 del 26/01/2026 y las 02:59 del 27/01/2026, con una precipitación acumulada de hasta 80 mm en 12 horas. Este aviso figura como procedente del día anterior.

Además, se mantiene un aviso por viento de peligro bajo, también con probabilidad del 40% al 70%, para el tramo comprendido entre las 21:00 del 26/01/2026 y las 06:59 del 27/01/2026. Se esperan rachas máximas de 80 km/h, con viento del suroeste.

Noticias relacionadas

Ante este escenario, se recomienda extremar la precaución, especialmente en desplazamientos nocturnos, zonas expuestas al viento y áreas con riesgo de acumulaciones rápidas de agua.