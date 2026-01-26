Lluvias de hasta 80 mm y rachas de viento de 80 km/h: Sanabria en alerta por el temporal
A partir del lunes 26 de enero de 2026, Sanabria estará bajo aviso por viento y lluvias, con rachas de hasta 80 km/h y precipitaciones que podrían alcanzar los 80 mm en un día
La comarca de Sanabria (Zamora) se encuentra bajo avisos meteorológicos por un episodio de precipitaciones intensas y viento, con inicio a lo largo de este lunes 26 de enero de 2026 y efectos que se prolongarán hasta la madrugada del martes.
Según la información disponible, el fenómeno más significativo corresponde a las lluvias, con un aviso de peligro importante y una probabilidad estimada del 40% al 70%. El periodo de mayor afectación está previsto entre las 11:00 del 26/01/2026 y las 02:59 del 27/01/2026, con una precipitación acumulada de hasta 80 mm en 12 horas. Este aviso figura como procedente del día anterior.
Además, se mantiene un aviso por viento de peligro bajo, también con probabilidad del 40% al 70%, para el tramo comprendido entre las 21:00 del 26/01/2026 y las 06:59 del 27/01/2026. Se esperan rachas máximas de 80 km/h, con viento del suroeste.
Ante este escenario, se recomienda extremar la precaución, especialmente en desplazamientos nocturnos, zonas expuestas al viento y áreas con riesgo de acumulaciones rápidas de agua.
- Importantes dificultades en Aliste y Sanabria por la nieve: Estas son las carreteras afectadas
- La nieve paraliza el noroeste de Zamora: nivel amarillo en la A-52, camiones atrapados y clases suspendidas
- Un pueblo de Zamora remodela su salón municipal para que se convierta en el punto de encuentro de sus vecinos
- Cazadores zamoranos alzan la voz contra la propuesta de la UE de limitar la captura de esta especie
- El accidente de trenes toca el corazón de un pueblecito de Zamora: Agustín Fadón, el camarero del Alvia y última víctima localizada, es de origen sayagués
- El renacimiento del Camino del Lobo: Las claves de un ambicioso proyecto para dinamizar el noroeste de Zamora
- Comienzan las obras en los caminos de la concentración parcelaria de Rabanales
- Tragedias ferroviarias en Zamora: los accidentes que impactaron en el corazón de sus pueblos