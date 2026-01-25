Seis quintos corren el Gallo en Guarrate y renuevan la "santa tradición"

«Un año más nos convoca/ esta santa tradición, /El Gallo, la relación, /la alegría que provoca. / Es una fiesta que invoca / un sentimiento profundo, / el placer hondo y fecundo/ que me hace exclamar a mí/ que correr El Gallo aquí/ es lo más grande del mundo».

El último domingo de enero vuelve la tradición de Correr el Gallo en Guarrate, y con ella el saludo de los quintos y la sentida experiencia de confesarse ante el ave. Este año seis jóvenes han dado perpetuidad a la fiesta más genuina de Guarrate: Jimena García (capitana, hija de colombiano y guarrateña), Hugo Pascual, Carla Pascual, Manuel Valdunciel, Daniel Nieto y Natalia Crespo.

Un sexteto que ya ha hecho historia, los Quintos como protagonistas de la fiesta que comenzaba el sábado y tenía este domingo los actos centrales con la misa castellana en la remodelada iglesia de Guarrate, donde se presentaron con las capas ellos, mantillas y mantones de manila las chicas.

Pero sin duda el acontecimiento más esperado llega cuando corren el Gallo con ese significado primordial del paso de la juventud a la pubertad, arropados por el orgullo de sus padres, abuelos y familia en general.

Fiesta del Gallo en Guarrate / Alba Prieto

«La fiesta no existiría/ sin los que todo soportan, / son los padres los que aportan/ nuestra mayor alegría. / Lo dan todo, noche y día, / pagan cenas y comidas, / el convite, las bebidas, /la música, el pasodoble, / y merecen un premio doble/ por habernos dao la vida».

Los quintos como portavoces de avatares y aconteceres del pueblo y de la propia vida a través de las relaciones escritas por Antonio de Dios, Luis Miguel de Dios y José Antonio Rosón.

«De cuatro bares que había/ tan solo uno nos queda, ¿del estanco, quién se acuerda? / ¿Y de las tres panaderías? / Marimar y su carnicería/ da pie a citar vecinos, / la mayoría fallecidos, / más otros aquí presentes/ que sirvieron a la gente/ y hay que ser agradecidos» evocaba otro de los jóvenes en este particular relato con el Gallo como chivo expiatorio donde no faltan alusiones a la vida del pueblo y la progresiva pérdida de negocios y población.

Fiesta del Gallo en Guarrate / Alba Prieto

«De niños tenemos fallos, jugamos y no escuchamos, crecemos y ya soñamos, con el traje y el caballo. Hoy corriendo el Gallo, / es un orgullo presente esta vida diferente, / con pasajes de una huida/ que a lo largo de tu vida, / siempre estarán latentes» saltaba otro protagonista desde el caballo y ante unos vecinos que desafiaron la fría tarde de invierno para ser testigos de la fiesta.

«Por el prao las acederas, / las tierras nos dan cardillos, /ajunjeras con ternillos, / moras de zarza y moreras. / Quitameriendas en las eras, / bailarinas de las zarzas/ y por toda la comarca/ las pilas de girasoles, / las sandías, los melones, /espigas, pámpanos y malvas» proclamaba otro quinto en el relato de aconteceres donde es habitual también aludir a hechos que han marcado la actualidad del año.

«Son tiempos de confusión./ Todo se vuelve al revés./ Lo que era ya no es./ Cada minuto un follón./ Problemas a mogollón./ Epidemias, gripe aviar. / ¿Quién podía imaginar/ tanto mal como rutina?/ Ni de las pobres gallinas/ se puede uno ya fiar» saltaba otro de la quintada ante el ave muerta. Y es así como Jimena, Daniel, Manuel, Carla, Hugo y Natalia han escrito una nueva página en la historia de la tradición señera.

Este lunes habrá de nuevo baile para concluir la fiesta el martes, cuando se corre el bollo y los quintos cierran su reinado.