Seis quintos corren el Gallo en Guarrate y renuevan la "santa tradición"
El último domingo de enero el pueblo de Guarrate escribe una nueva página en su historia, con los quintos renovando la tradición de Correr el Gallo
La ventosa tarde de invierno no restó brillo a la fiesta más genuina de este pueblo de La Guareña
I. G.
«Un año más nos convoca/ esta santa tradición, /El Gallo, la relación, /la alegría que provoca. / Es una fiesta que invoca / un sentimiento profundo, / el placer hondo y fecundo/ que me hace exclamar a mí/ que correr El Gallo aquí/ es lo más grande del mundo».
El último domingo de enero vuelve la tradición de Correr el Gallo en Guarrate, y con ella el saludo de los quintos y la sentida experiencia de confesarse ante el ave. Este año seis jóvenes han dado perpetuidad a la fiesta más genuina de Guarrate: Jimena García (capitana, hija de colombiano y guarrateña), Hugo Pascual, Carla Pascual, Manuel Valdunciel, Daniel Nieto y Natalia Crespo.
Un sexteto que ya ha hecho historia, los Quintos como protagonistas de la fiesta que comenzaba el sábado y tenía este domingo los actos centrales con la misa castellana en la remodelada iglesia de Guarrate, donde se presentaron con las capas ellos, mantillas y mantones de manila las chicas.
Pero sin duda el acontecimiento más esperado llega cuando corren el Gallo con ese significado primordial del paso de la juventud a la pubertad, arropados por el orgullo de sus padres, abuelos y familia en general.
«La fiesta no existiría/ sin los que todo soportan, / son los padres los que aportan/ nuestra mayor alegría. / Lo dan todo, noche y día, / pagan cenas y comidas, / el convite, las bebidas, /la música, el pasodoble, / y merecen un premio doble/ por habernos dao la vida».
Los quintos como portavoces de avatares y aconteceres del pueblo y de la propia vida a través de las relaciones escritas por Antonio de Dios, Luis Miguel de Dios y José Antonio Rosón.
«De cuatro bares que había/ tan solo uno nos queda, ¿del estanco, quién se acuerda? / ¿Y de las tres panaderías? / Marimar y su carnicería/ da pie a citar vecinos, / la mayoría fallecidos, / más otros aquí presentes/ que sirvieron a la gente/ y hay que ser agradecidos» evocaba otro de los jóvenes en este particular relato con el Gallo como chivo expiatorio donde no faltan alusiones a la vida del pueblo y la progresiva pérdida de negocios y población.
«De niños tenemos fallos, jugamos y no escuchamos, crecemos y ya soñamos, con el traje y el caballo. Hoy corriendo el Gallo, / es un orgullo presente esta vida diferente, / con pasajes de una huida/ que a lo largo de tu vida, / siempre estarán latentes» saltaba otro protagonista desde el caballo y ante unos vecinos que desafiaron la fría tarde de invierno para ser testigos de la fiesta.
«Por el prao las acederas, / las tierras nos dan cardillos, /ajunjeras con ternillos, / moras de zarza y moreras. / Quitameriendas en las eras, / bailarinas de las zarzas/ y por toda la comarca/ las pilas de girasoles, / las sandías, los melones, /espigas, pámpanos y malvas» proclamaba otro quinto en el relato de aconteceres donde es habitual también aludir a hechos que han marcado la actualidad del año.
«Son tiempos de confusión./ Todo se vuelve al revés./ Lo que era ya no es./ Cada minuto un follón./ Problemas a mogollón./ Epidemias, gripe aviar. / ¿Quién podía imaginar/ tanto mal como rutina?/ Ni de las pobres gallinas/ se puede uno ya fiar» saltaba otro de la quintada ante el ave muerta. Y es así como Jimena, Daniel, Manuel, Carla, Hugo y Natalia han escrito una nueva página en la historia de la tradición señera.
Este lunes habrá de nuevo baile para concluir la fiesta el martes, cuando se corre el bollo y los quintos cierran su reinado.
