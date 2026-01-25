El renacimiento del Camino del Lobo: Las claves de un ambicioso proyecto para dinamizar el noroeste de Zamora

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) ha sacado a concurso público las obras del Camino del Lobo una vía de comunicación estratégica próxima a la frontera con Portugal que facilitará la conexión viaria entre la localidad alistana de Villarino de Manzanas y la sanabresa de Robledo cruzando sobre las altas cumbres de la Sierra de la Culebra en un recorrido de 23 kilómetros por Aliste y La Carballeda.

Las obras se ejecutarán bajo las prescripciones técnicas del proyecto realizado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Francisco Ledesma García por encargo de la Diputación de Zamora a la consultora de Salamanca Castellana de Ingeniería Castinsa.

La inversión económica, presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata, ascenderá a 6.060.533 euros, de los cuales la Junta de Castilla y León que preside Alfonso Fernández Mañueco aporta el 80% y la Diputación de Zamora presidida por Javier Faúndez Domínguez el restante 20% dentro del Plan Especial de la Raya orientado a dinamizar la fronteriza Zona Oeste de la provincia de Zamora mediante la mejora de las infraestructuras públicas y la puesta en valor de sus recurso naturales.

Camino del Lobo, lleno de desperfecto. | CH. S.

La empresa que resulte adjudicataria dispondrá de un periodo máximo de 18 meses para la ejecución de las obras. En cualquier caso, la empresa estará obligada a comenzarlas en un plazo máximo de 60 días a contar desde la fecha de adjudicación. Dado que la adjudicación tendrá lugar en febrero deberían estar terminadas a mucho tardar en junio de 2027.

Javier Faúndez adelantaba ayer a este periódico que "una vez que culminen las obras, el mantenimiento, que ahora es responsabilidad de los ayuntamientos, pasará a la Diputación de Zamora. No se trata sólo de adecuar y actualizar la vía de comunicación sino de mantenerla luego en perfectas condiciones, algo muy complicado para los ayuntamientos por sus limitados recursos".

El Camino del Lobo presenta en la actualidad una sección de sólo 4 metros de anchura media con bermas de ancho variable, alcanzando una plataforma de entre 5,500 y 5.80 metros, con firme de un doble tratamiento superficial, existiendo cunetas en el margen correspondiente a desmonte.

El objetivo principal se centrará en adecuar sus prestaciones a los tiempos y necesidades afrontando su ampliación con una plataforma que pasará a contar en todo su trazado con un ancho uniforme de 6 metros y 50 centímetros. De esta manera se habilitará una calzada de 5,50 metros (con dos carriles de 2,75) más las correspondientes bermas laterales de 50 centímetros cada una de ellas.

Dos lobos, especie emblemática en la Sierra de la Culebra. | CH. S.

Una vez culminado el Camino del Lobo estará habilitado para poder aguantar el trasiego de vehículos pesados con una limitación de 26 vehículos máximo por día. Para ello habrá que adecuar y ampliar también el paso subterráneo bajo la línea ferroviaria Zamora-Galicia. La ejecución de los correspondientes sobre anchos en curvas permitirá el paso de vehículos de 9 metros de longitud.

El Camino del Lobo será el primer paso para la habilitación de una Ruta Turística Circular Transfronteriza que discurriría por el entorno de la Sierra de la Culebra (Riomanzanas, Villarino de Manzanas, Linarejos, Pedroso, Robledo y Rihonor de Castilla) en España y por el Linarejos Parque Natural de Montesinho (Guadramil y Río de Onor) en Portugal.

A lo largo del trazado del camino no existe señalización horizontal, siendo la vertical escasa. Respecto a los sistemas de contención es preciso manifestar que existen tramos sin barreras de seguridad, aunque algunos tramos si la tienen, encontrándose muy oculta por la vegetación.

El Camino del Lobo se divide tres tramos diferentes todos ellos con una anchura variable entre 4 y 5 metros: El primero, antiguo camino rural, discurre entre Villarino de Manzanas y la intersección con la carretera ZA-P-2436 cruzando la Sierra de la Culebra con una longitud de 10,785 kilómetros. El segundo constituye una variante a la carretera ZA-P-2436 para permitir la circulación de vehículos pesados, ya que en la actualidad el paso bajo la vía del ferrocarril Zamora-Galicia tiene unas dimensiones muy reducidas y no permite el paso de este tipo de vehículos.

El tercer tramo conecta la carretera ZA-P-2436, nada más pasar bajo la vía del tren, tomando sentido noroeste hasta la localidad de Robledo de Sanabria con un recorrido de 11 kilómetros y 155 metros. El firme presenta un estado muy malo "constituyendo más bien un camino de tierras con numerosos baches y hoyos".

El renacimiento del Camino del Lobo / LOZ

Los ejes definidos para el trazado en planta se han diseñado apoyándose en los actuales, con radios de curvatura adaptados a los existentes, desplazándolos hacia un lado y otro de la sección central en función de las necesidades de ampliación y topografía existente; con el fin de evitar muros de contención se procura que el ensanche, caso de ser necesario, se realice hacia el lado del desmonte.

El trazado en alzado está condicionado por la necesidad ineludible de adaptarse a las cotas del eje de la carretera actual y por lo tanto no se han realizado acuerdos verticales que mejoren las condiciones en alzado de la carretera, ya que ello conllevaría la realización de grandes sobre espesores de aglomerado El Tramo 2, en variante de unos 357 metros, tendrá características de una carretera C-40 (radio minino de planta de 50 metros y Kv convexo de 250 y cóncavo de 760).

En la intersección de la carretera con el trazado del Ferrocarril Zamora-Galicia se ejecutará un cajón hincado. Se trata de un marco de hormigón armado de 12,50 metros de longitud, 6,50 de anchara y 5,30 de altura libre, con aletas situadas a 45 grados. De esta manera se amplía el actual, excavando en el suelo, para permitir el paso de vehículos pesados como camiones y autocares.

Construcción del marco y sus elementos auxiliares: una vez se tenga preparado el terreno se procederá a la construcción del marco de hormigón armado "in situ", justo delante de su ubicación definitiva; este se construirá sobre la solera de deslizamiento previamente ejecutada con sus correspondientes muretes guía para garantizar la correcta traslación del cajón.

Camino del Lobo / Ch. S.

Sujeción de la vía: se dispondrá de una viga latera longitudinal a la vía en la que se apoyen unos tensores que sujetan los carriles, impidiendo la traslación del conjunto cuando ésta se queda sin guarnición de balasto. Se utilizarán para ello vigas HEB reforzadas, de modo que en el ala contigua a las vías se sujetan los tensores que actúan sobre el carril.

Empuje oleodinámico del marco: una vez el marco de hormigón ha adquirido su resistencia de cálculo, se procede al empuje oleodinámico. De esta manera, se va realizando la traslación de la estructura al mismo tiempo que se realiza la excavación bajo las vías sin necesidad de tener que parar la circulación ferroviaria, con la única limitación de la velocidad máxima, la cual será de 30 kilómetros por hora de máximo.

Debido al pésimo estado de conservación en que se encuentran los tramos uno y dos del Camino del Lobo la solución más adecuada para su reparación será la realización de una rehabilitación estructural del mismo. En el primer tramo se echará una capa de reciclado de cemento in situ de 25 centímetros de espesor y sobre ésta irá una capa intermedia AC16BIN de 5 centímetros para culminar con la capa de rodadura de aglomerado AC16SURF con otros 5 centímetros de espesor. En el segundo tramo la primera capa será de 40 centímetros de zahorra natural.

Opiniones / LOZ

El principal promotor y artífice de lograr el inminente arreglo del Camino del Lobo ha sido el Ayuntamiento de Figueruela de Arriba, en la pasada legislatura con su entonces alcalde Carlos Pérez Domínguez (actual alcalde pedáneo de Villarino de Manzanas) y ya en este ejercicio con la alcaldesa Lucía Codesal Villota: "Para nuestro municipio es un hecho histórico conseguir la mejora del camino del lobo y todo ello será gracias a la Junta de Castilla y León y a la Diputación de Zamora, pero muy en particular a Javier Faúndez Domínguez que lleva siete años encargándose personalmente de todos los trámites y negociaciones".

Desvío temporal

Para poder llevar a cabo la ejecución de las obras de ensanche y reparación del Camino del Lobo será imprescindible cerrar al tráfico el Camino del Lobo y se propone como itinerario alternativo el desvío temporal del tráfico por la región de Tras os Montes en Portugal.

El desvío se producirá en Villarino de Manzanas (nada más cruzar el puente sobre el río Cabrón) para seguir en sentido suroeste por la carretera ZA-L-2674 en dirección a Romanzaras hasta cruzar la frontera en sentido oeste para llegar a Guadramil (Portugal). Una vez cruzada la frontera la carretera N308 nos llevará hasta Río de Onor lugar en el que se volverá a cruzar la frontera para entrar en España por Rihonor de Castilla alcanzando la ZA-921 hasta el cruce de Ungilde donde se continuará por la ZA-P-1606 hasta Robledo de Sanabria.

Aventuras y desventuras

La historia del Camino del Lobo tiene su origen en el año 1991 cuando la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura construían un nuevo camino rural asfaltado para comunicar Villarino de Manzanas con Linarejos dentro del Plan de Ordenación de Explotación Aliste-Sayago que contribuía a comunicar pueblos con términos colindantes sin conexión directa.

El camino sufrió un grave deterioro y el problema surgía al corresponder el mantenimiento a los ayuntamientos de Figueruela de Arriba y Manzanal de Arriba carecían de fondos propios para acometer por sí mismos su arreglo.

Dado su estado en los últimos años sus principales usuarios han sido el francés Bernard Chenot (casado en Figueruela y prestigioso fotógrafo que nos da a conocer la comarca alistana por todo el mundo) y los alistanos Pedro Iglesias Salas y Francisco Sanabria Cunquero, tres amantes de la naturaleza, las tradiciones y la bicicleta de montaña que cada día recorren el entorno de la Sierra de la Culebra desde las Figueruelas: "El Camino del Lobo es una ruta magnífica para conocer y disfrutar de Aliste y la Carballeda. Ahora está muy mal y su arreglo, necesario, atraerá a buen seguro a muchos usuarios y turistas para conocer y disfrutar de nuestra tierra".