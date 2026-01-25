Piorno, procesión, miaja y carrera del bollo: así celebran Santa Águeda en La Hiniesta
La localidad zamorana ya está inmersa de lleno en esta celebración tan arraigada que todavía conserva parte de su espíritu en algunos pueblos de la provincia
T. S.
La localidad zamorana de La Hiniesta ya está inmersa de lleno en la celebración de las Águedas 2026, una de las fiestas que todavía tienen arraigo y representación en algunos pueblos de la provincia de Zamora. Hasta el 27 de enero, el pueblo vive varios días de tradición, música y convivencia con las mujeres como protagonistas y un programa que combina actos religiosos, pasacalles y ambiente festivo.
La celebración volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a costumbres centenarias. Consulta aquí el programa completo:
SANTA ÁGUEDA 2026 EN LA HINIESTA
Sábado 24
- 19:00 h · Celebración de las Vísperas y “Salto del Piorno”
- 23:00 h · Gran verbena con la discomóvil Alquimia
Domingo 25
- 13:00 h · Misa solemne castellana y procesión de Santa Águeda
- 16:15 h · Pasacalles de las Águedas Cofrades con la charanga Los Chirlos y petición de la tradicional miaja
Martes 27
- 16:00 h · Carrera del Bollo acompañada por la charanga Los Chirlos
- 20:00 h · Cambio de insignias de mando de las cofradas
