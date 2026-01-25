Piorno, procesión, miaja y carrera del bollo: así celebran Santa Águeda en La Hiniesta

La localidad zamorana de La Hiniesta ya está inmersa de lleno en la celebración de las Águedas 2026, una de las fiestas que todavía tienen arraigo y representación en algunos pueblos de la provincia de Zamora. Hasta el 27 de enero, el pueblo vive varios días de tradición, música y convivencia con las mujeres como protagonistas y un programa que combina actos religiosos, pasacalles y ambiente festivo.

La celebración volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a costumbres centenarias. Consulta aquí el programa completo: