Pedralba de la Pradería desafía a la nevada y festeja a San Vicente

El temporal de nieve no trastocó la celebración de la fiesta de San Vicente en Pedralba de la Pradería, organizada este sábado. Medio centenar de personas, entre residentes y pedralbeses que regresan para este día desde sus ciudades de residencia, compartieron esta fiesta tradicional, organizada por la Asociación San Vicente.

El pueblo de Pedralba compartió un refrigerio a resguardo de la nave multiusos municipal. Esta fiesta que se relanzó hace más de una década, era y es la que conmemora la advocación de la parroquia y la más tradicional del pueblo.