Pedralba de la Pradería desafía a la nevada y festeja a San Vicente
Medio centenar de personas comparten la fiesta tradicional, organizada por la Asociación San Vicente.
El temporal de nieve no trastocó la celebración de la fiesta de San Vicente en Pedralba de la Pradería, organizada este sábado. Medio centenar de personas, entre residentes y pedralbeses que regresan para este día desde sus ciudades de residencia, compartieron esta fiesta tradicional, organizada por la Asociación San Vicente.
El pueblo de Pedralba compartió un refrigerio a resguardo de la nave multiusos municipal. Esta fiesta que se relanzó hace más de una década, era y es la que conmemora la advocación de la parroquia y la más tradicional del pueblo.
