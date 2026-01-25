Los mártires Fabián y Sebastián se resisten al éxodo rural y siguen presentes en 15 pueblos zamoranos

La Raya de España y Portugal vive este domingo uno de los días festivos más importantes del año con la veneración por todo lo alto, con misas, procesiones, responsos, ofrendas y subastas en honor a los mártires Fabián y Sebastián que durante siglos protegieron a los alistanos y trasmontanos de los “males” y “andancios” como protectores de la peste.

Mas de cinco siglos de creencias religiosas y devociones pues ya existían numerosas ermitas y cofradías dedicadas a los “Benditos Mártires” incluso antes de la celebración en el año 1600 del Sínodo de las Vicarias de Aliste y Alba. Raíces hispano lusas y alistano trasmontanas pues fuimos los alistanos también “portugueses” durante un tiempo cuando en el año 1145 la Vicaria de Aliste pertenecía en forma de arcedinato braccarense en la Jurisdicción Eclesiástica de Braga.

Entre los números pueblos alistanos que llegaron a contar con ermita, cofradía o mártires estuvieron Valer de Aliste, Fornillos (único que mantiene en pie su ermita), Matellanes, San Juan del Rebollar, Tola, Latedo, Rabanales, Riofrío, Riomanzanas, Carbajales, Gallegos del Campo, La Torre, Pobladura, Lober y Tolilla.

En el año 1200 las Vicarías de Aliste y Alba pasaban al Arzobispado de Compostela y allí se mantuvieron más de seis siglos hasta el día 15 de agosto de 1888 en que dejaba su pertenencia a la Catedral de Santiago para integrarse en la Diócesis de Zamora.

Valer

Valer de Aliste veneró a San Fabián y San Sebastián con misa solemne, procesión y ofrendas oficiadas por el párroco José Alberto Sutil Lorenzo, siendo este año los Mayordomos Agustín Serrano Casado y su esposa Inmaculada Escudero. Con vistas a la celebración de 2026 la Mayordoma será María Lucía Rivera Calvo y su marido Ninín Martín García, cuyo nieto Carlos Jiménez Martín único niño que reside habitualmente en el pueblo será el mayordomo de San Antonio.

La cofradía de “Los Mártires” de Valer fue de las más importantes de la Vicaría de Aliste en parte gracias a la ubicación de la ermita justo en la Vereda Real de Galicia: orilla del río Frío, en la margen derecha. El último santuario se abrió al culto el 20 de enero de 1902 siendo curas Vicente Zapata y Rafael Gallego, manteniéndose activa durante 160 años, hasta ser derribada en febrero de 1962, pues parte de su solar fue ocupado por la nueva iglesia de Santa Eulalia de Mérida.

La primera ermita estuvo en el paraje de “Las Eras” y la segunda inaugurada en “Las “Peñas” justo en la casa de la familia Río Álvarez que estuvo habitada hasta los años setenta por el matrimonio integrado por Paco Ferreras y Vareiana Río. Ambas en la margen izquierda del Frío.

Entre los devotos que por allí pasaron estuvieron en 1597 Segismundo Cavali (embajador de Saboya, Venecia y Baviera) y en 1612 Bernardo de Aldrete canónigo de Córdoba ambos en su peregrinaje en busca de la tumba del apóstol en Santiago de Compostela.

En Tola la Plaza la Ermita recuerda la presencia de la ermita de los Mártires ayer venerados con Claudio y María como Mayordomos, cargo que se asume por “Roda” y y desde hoy hasta el 207 recae en José y Juliana. Los Mayordomos asumen simultáneamente el cuidado de la Virgen Dolorosa que procesiona en Jueves Santo y Viernes Santo. Otro pueblo que veneraba ayer a Fabián y Sebastián fue San Juan del Rebollar.

Tolilla y Lober

La única ermita conocida de San Fabián y San Sebastián en España compartida por dos pueblos era alistana y se situaba entre Lober y Tolilla la cual ya existía en 1663 y vivió sus momentos de mayor esplendor hasta 1820 periodo de 157 años del que se conserva un libro de cuentas. En 1785 contaba con 96 devotos de ellos 52 en Tolilla y 44 en Lober. En 1971 estaba a su cargo un cura de Soto de Cameros en el Obispado de Calahorra: Manuel Elías. Está “muy decente y se puede celebrar” dejaba manuscrito en 1791 el Visitador de Compostela Manuel Cid y Monroy.

Camino de finales del siglo XIX comenzaba a caer en desgracia y ya en 1888 se encontraba muy deteriorada, asentándole un golpe el 20 de enero de 1917 el propio cura don Pedro que lejos de predicar con el ejemplo se negó a consagrar con el agua que cada año iban a recoger los monaguillos a la “Fuentes las Encinas”. El caso es que llegado el verano el acuífero se secó para siempre y los feligreses culparon al cura como responsable del castigo divino. Aun así, aguantó hasta los años sesenta del siglo XX en que fue asaltada salvajemente y los ladrones robaron a San Fabián y San Sebastián. Las imágenes fueron sacadas de la provincia de Zamora, aunque afortunadamente la Guardia Civil pudo recuperarlas en Madrid.

Los Mártires llegados a Aliste para proteger a sus fieles devotos sufrieron diferentes avatares: el Papa Clemente concedió las indulgencias a la cofradía de Riomanzanas en 1603. En Riofrío el fuego de una vela olvidad encendida que asoló la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol la noche del 15 de agosto de 1969 convirtió en cenizas a Fabián y a Sebastián; ahora se quiere adquirir dos nuevas imágenes para 2027.

En Gallegos del Campo como sucedía en Valer la iglesia de San Jorge estaba en pleno campo y la ermita dentro del pueblo por lo cual allí se guardaba el Santísimo Sacramento y lo necesarios para el “Viático” y la Extremaunción” cuando un feligrés corría peligro de morir. En La Torre la festividad de los Mártires era más importante que la de la Virgen de las Nieves de Agosto. En 1668 el Visitador de Compostela pasó por Pobladura dejando constancia que “visitó su merced las dos ermitas que hay en este lugar de San Roque y los Mártires” hoy ya desaparecidas.

Una de las referencias manuscritas más antiguas de la existencia de una ermita data de hace justamente quinientos años en Carbajales de Alba: así lo atestiguan los documentos de aprobación de las “Ordenanzas de la Villa y su Tierra” para el bien y provecho común, conservación y aumento de frutos y montes, pues en dicho recinto religioso se celebró la asamblea donde el Conde de Alba de Aliste convocó a sus vasallos el día 29 de marzo de 1574.