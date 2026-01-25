Centros de Cáritas en Zamora sufren intentos de estafas telefónicas

La situación es la siguiente. Se recibe una llamada en una residencia de ancianos donde "casualmente" no está la directora. Atiende al teléfono una trabajadora del centro sobre un supuesto servicio de paquetería, informando de que iba a llegar un paquete al centro.

Más tarde en la misma residencia se recibe otra llamada de una persona informando de que había que renovar los certificados laborales de los trabajadores y que iban a recibir unos sobres amarillos, advirtiendo de que pronto caducaba la gestión. Y antes de recibir los "paquetes" -incluso se dieron dos números de localizadores-, había que pagar un adelanto de 1.900 euros "en metálico".

Para dar credibilidad a la conversación, el supuesto estafador se refería a la directora de la residencia de ancianos con su nombre y afirmando que "ya sabía que iba a llegar el paquete, que estaba al tanto, pero a la vez advertían de que si se ella llamaba no se la cogiera el teléfono". Y no queda ahí. Empezó a hacer preguntas sobre la actividad interna del centro y otros datos sensibles, hasta llegar a interesarse por dónde se guardaba el dinero. Más rocambolesco aún. Pues la trabajadora que cogió la llamada del supuesto estafador recibió un SMS en su móvil personal desde el teléfono de su hermana, sin que ésta lo hubiera escrito ni supiera nada.

Dirección

Todo resultaba tan extraño que tanto la directora como los trabajadores de la Residencia de Alcañices, cuya titularidad es de Cáritas y donde han ocurrido estos hechos, tardaron poco en pensar que se trataba de una estafa.

El episodio no quedaba ahí, pues cuando la responsable del centro comentó estos hechos durante una reunión en Cáritas, se supo que una situación similar había ocurrido en la Residencia Fundación Conchita Regojo de Fermoselle. De nuevo "casualmente" cuando tampoco estaba su directora.

En ese caso se recibe una llamada de una persona comunicando que llegarían dos paquetes, que había que pagar un dinero (unos dos mil euros en metálico) y aludían por su nombre a la directora, como si estuviera al tanto. A la vez piden datos de la residencia y dicen que el pago se tenía que hacer ese mismo día. Y como en el caso de Alcañices, el supuesto estafador advierte de que no se hable con la directora porque ya es conocedora de la gestión.

Nuevas tecnologías

Sospechando de las malas artes, una trabajadora del centro llama a la directora y de inmediato se da cuenta de que se podría tratar de una estafa. Llamaron al 062 de la Guardia Civil, desde donde se le instó a comunicarse con el 017, la línea de ayuda en ciberseguridad dirigida a ciudadanos (usuarios de Internet en general); empresas y profesionales que utilizan Internet y las nuevas tecnologías en el desempeño de su actividad y deben proteger sus activos y su negocio.

La propia Diócesis de Zamora ha comunicado que se han detectado varios intentos de estafa telefónica dirigidos a residencias y centros de atención de Cáritas Diocesana de Zamora.

Los autores del fraude llaman haciéndose pasar por personas de confianza (responsables de la entidad, miembros del equipo directivo, cargos institucionales o personas conocidas del centro) y solicitan información sensible, como datos personales de trabajadores o responsables, números de cuenta bancaria, además de adelantos de dinero en efectivo, ubicación de la caja fuerte y cantidad de dinero disponible.

Advertencia

Todo ello utilizando la argucia de una presunta recepción de paquetes y el requerimiento de pagos urgentes en nombre de otra persona. Como se ha descrito en los casos de las residencias de Alcañices y Fermoselle, incluso intentaron impedir que la trabajadora contactara con sus superiores, generando presión y confusión para lograr el engaño.

Ante estos episodios desde Cáritas se ha hecho un llamamiento para que los trabajadores estén advertidos y no faciliten ningún dato personal, bancario ni información interna del centro. Por supuesto, no realizar pagos ni adelantos de dinero bajo ningún concepto; ni recibir paquetes ni encargos económicos sin confirmación oficial.

Y ante cualquier llamada sospechosa, colgar inmediatamente, informar de inmediato a la dirección del centro y contactar con la Guardia Civil o llamar al 017, el Instituto Nacional de Seguridad que se encarga de investigar y localizar a los responsables de delitos informáticos.