Abierta la carretera de acceso a Santa Cruz de los Cuérragos
Efectivos de la Diputación participan en las tareas
La carretera que comunica Linarejos con Santa Cruz de los Cuérragos ha quedado abierta al tráfico, tras varias horas de intenso trabajo para retirar los numerosos pinos de gran tamaño que habían caído sobre la calzada como consecuencia del peso de la nieve provocada por la borrasca Ingrid .La comunicación ha quedado restablecida pasadas las 21:30 horas, devolviendo la normalidad al acceso.
Durante la tarde-noche, se ha desplegado un importante operativo en el que ha participado personalmente el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, junto al alcalde de Manzanal de Arriba, Nazario Castedo Bobillo, para coordinar y seguir de cerca las labores de limpieza y reapertura de la vía.
En los trabajos han intervenido efectivos del Parque de Bomberos de Tierras de Aliste, así como personal del Parque de Maquinaria de la Diputación Provincial, apoyados por dos máquinas mixtas, que han permitido retirar con rapidez y eficacia los árboles caídos.
La vía había quedado totalmente impracticable, dificultando la circulación y el tránsito de vehículos, por lo que la actuación ha sido fundamental para garantizar la seguridad de los vecinos y usuarios de la carretera.
