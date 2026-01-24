Un pueblo de Zamora remodela su salón municipal para que se convierta en el punto de encuentro de sus vecinos

Con el objetivo de favorecer la interrelación entre sus vecinos, el Ayuntamiento de Cerecinos de Carrizal ha impulsado la "remodelación integral" del salón municipal del pueblo en el que, una vez adaptado, se podrán celebrar eventos culturales y sociales.

El alcalde, Germán Gumiel, confirmó que las obras de renovación del salón municipal ya han comenzado y que la inversión prevista asciende a 36.000 euros, de los que 8.000 serán sufragados con fondos municipales, mientras que el resto, 28.000 euros, serán costeados con una subvención nominativa concedida por la Diputación Provincial de Zamora.

En cuanto a la intervención en el salón municipal, el alcalde reconoció que, básicamente, consiste en "hacerlo nuevo", ya que presenta problemas de acústica y de climatización. Por este motivo, las obras previstas se centrarán en adaptar el inmueble para que pueda ser utilizado como lugar de reunión y para celebrar todo tipo de actividades.

Así, en el marco de las obras, está previsto "cambiar y bajar los techos" para subsanar los problemas de acústica, aunque también se adaptará el suelo a la actual normativa. Así, está previsto sustituir el suelo actual que, como reconoció el alcalde, en invierno "parece una pista de patinaje" por otro antideslizante para garantizar la seguridad de las personas que se congreguen en su interior.

En el marco de la intervención, también está previsto dotar al edificio con bombas de calor y con aire acondicionado para poder utilizar el salón municipal, tanto en invierno como en los meses de verano. Recordó el alcalde que para poder utilizar el espacio durante el invierno el Ayuntamiento tenía que alquilar un cañón de calor de gasoil que no era el "sistema más idóneo".

Aislamiento

Por este motivo, las obras que se ejecutan en el salón municipal también incluyen la adecuación de un nuevo sistema de climatización. Otra de las actuaciones plasmadas en el proyecto se basa en dotar al edificio de un sistema de aislamiento térmico, lo que implica el cambio de todas las ventanas, así como de las dos puertas de acceso al salón municipal de Cerecinos del Carrizal.

Del mismo modo, en el marco de la intervención está previsto renovar toda la instalación eléctrica del edificio, que permitirá aumentar la potencia para poder instalar las nuevas bombas de calor.

En definitiva, como aseguró Gumiel, las obras permitirán acometer una remodelación integral del salón municipal y, en principio, estarán concluidas este año.