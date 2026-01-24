La polémica por la gestión de colonias felinas en Fuentesaúco llega a los Juzgados de Zamora

Los Juzgados de Zamora verán un procedimiento contencioso-administrativo relacionado con la reclamación por responsabilidad patrimonial interpuesta por la asociación local Adoptamiaus Protección Animal contra el Ayuntamiento de Fuentesaúco. La reclamación, de 20.000 euros, se deriva de los gastos veterinarios y de alimentación que la asociación viene asumiendo desde hace más de dos años "como consecuencia de la falta de actuación municipal en la gestión integral de las colonias felinas", una obligación establecida por la Ley 7/2023, en vigor desde 2023.

Según explica Adoptamiaus, la vía judicial "no ha sido una decisión deseada ni precipitada, sino el último recurso posible, tras dos años de solicitudes formales dirigidas al Consistorio e intentos reiterados de colaboración sin obtener respuesta. Dos años de inacción institucional pese a una obligación legal clara". El juicio tendrá lugar el próximo martes 27 de enero.

La Ley 7/2023 establece la obligación de que los ayuntamientos gestionen los gatos comunitarios de forma integral conforme a criterios técnicos ampliamente consensuados: programa CER (Captura, Esterilización y Retorno), pautas de alimentación controlada, limpieza, seguimiento, mediación vecinal y medidas de salubridad pública.

Sin embargo, Adoptamiaus sostiene que, "pese a ser la única asociación local experta y activa en la gestión ética de colonias felinas en Fuentesaúco, y pese a los resultados obtenidos mediante un CER de alta intensidad aplicado por necesidad ante el riesgo de descontrol poblacional, el Ayuntamiento habría mantenido una falta de respuesta sostenida y una ausencia de medidas reales para implantar un CER municipal".

La asociación remarca que este escenario "no solo perjudica a los animales, sino que agrava conflictos de convivencia vecinal, incrementa el número de camadas, genera mayores costes futuros y deteriora la imagen institucional, al incumplirse una norma estatal alineada con demandas sociales ampliamente compartidas".

Ocho registros

Desde octubre de 2023, Adoptamiaus habría presentado "al menos ocho escritos registrados" solicitando al Ayuntamiento actuaciones concretas e informando sobre obligaciones legales, subvenciones disponibles y medidas mínimas para iniciar un CER municipal. La asociación subraya que, incluso en este contexto, "siempre ha ofrecido su colaboración técnica sin coste alguno, incluyendo no sólo la ejecución integral del CER, sino también la elaboración de los informes técnicos necesarios para la convocatoria de subvenciones estatales".

Esta "falta de respuesta motivó que el Ayuntamiento fuese incluido en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras con el Procurador del Común de Castilla y León, evidenciando la gravedad del bloqueo institucional" apunta la asociación.

Último recurso

La entidad calcula que los gastos asumidos en esterilizaciones, medicamentos, cuidados veterinarios y alimentación derivados de su labor de control ético de colonias alcanzan cifras superiores a los 20.000 euros, correspondientes a unos 20 meses de ejecución. "Se trata de un coste afrontado por una asociación pequeña y sin ánimo de lucro, sostenida principalmente por aportaciones personales y donaciones puntuales".

No obstante, deja claro —y así consta en el expediente— que lo reclamado se limita exclusivamente a gastos veterinarios y de alimentación, que son precisamente los que la ley estatal determina como obligación municipal. Adoptamiaus recalca que no solicita contraprestación alguna por su trabajo, pese a asumir tareas esenciales: capturas, traslados a clínicas veterinarias, retornos, limpieza del entorno, vigilancia de individuos, mediación y divulgación ciudadana.

La asociación registró una primera solicitud de responsabilidad patrimonial en febrero de 2025, y una segunda en agosto de 2025, ambas sin respuesta municipal. Agotada la vía administrativa, se vio obligada —según explica— a acudir a los tribunales.

Presuntas presiones

Adoptamiaus manifiesta que, tras conocer el Ayuntamiento la existencia del contencioso, "se produjo por primera vez un contacto directo desde el Consistorio". Según afirma la asociación, "en ese contacto el Ayuntamiento habría solicitado la retirada íntegra de la reclamación como condición para contar con ellas en el futuro desarrollo del CER municipal, trasladando verbalmente que no se contaría con la asociación mientras mantuviera el procedimiento judicial abierto".

La entidad proteccionista indica además, con preocupación, que el Consistorio habría llegado a plantear la contratación de empresas externas “aunque resulte más caro”, una afirmación que consideran especialmente grave, al poder interpretarse como una exclusión injustificada del tejido asociativo local, además de un perjuicio para la economía municipal. Asimismo, considera irresponsable iniciar un CER “desde cero” y no dar continuidad a una gestión ya implantada, con resultados positivos, desarrollada por personas voluntarias con experiencia, conforme a los protocolos técnicos y al marco legal vigente.

La asociación señala, además, que el programa CER municipal aprobado provisionalmente por el Pleno municipal el pasado 17 de diciembre ha recibido alegaciones fundamentadas, acompañadas de informes técnicos veterinarios y biológicos, al contener previsiones que podrían resultar contrarias o incompatibles con la Ley 7/2023.

Adoptamiaus considera que este caso de Fuentesaúco refleja "un problema mayor": pese al avance legal que supuso la Ley 7/2023, aún existe "un elevado número de municipios que no la ejecutan, dejando a gestoras y asociaciones en una situación de vulnerabilidad, desgaste y asunción de costes que deberían corresponder a la administración".