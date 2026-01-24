Incendio en una vivienda en Corrales del Vino
El fuego, localizado en la cubierta de la casa, extinguido sin daños personales
T. S.
Un incendio se ha declarado en las últimas horas en una vivienda del municipio zamorano de Corrales del Vino, que se ha saldado sin daños personales, solo materiales.
El fuego tuvo lugar en la calle Constitución de la localidad, hasta donde se trasladaron los bomberos del Parque Zona Centro del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora tras el avisado al Centro de Emergencias Castilla y León 112. Los agentes acudieron al lugar de los hechos con un vehículo autobomba y un vehículo de altura, ambos con base en el Parque de Maquinaria de la Diputación en Zamora capital.
A su llegada, los efectivos comprobaron que el fuego afectaba a la cubierta del edificio, por lo que iniciaron las labores de extinción de forma inmediata. Durante la intervención, fue necesario retirar parte de la techumbre para localizar y eliminar posibles focos secundarios con el fin de evitar una reactivación del incendio.
Finalizados los trabajos y tras verificar que la vivienda quedaba en condiciones de seguridad, los bomberos regresaron al parque sin que se registraran heridos ni daños personales como consecuencia del suceso.
