Cientos de camiones salen de la "cárcel" de nieve en Sanabria

Las bajas temperaturas a primera hora de la mañana en los accesos a los pueblos de mayor altitud como Sotillo, Quintana, Vigo o Lubián o Hermisende obligaron a extremar la precaución para conducir o salir de casa, tras una tregua de la borrasca Ingrid que amenazaba con repetir nevada. La Guardia Civil auxilió a varios conductores que quedaron atrapados en la nieve y el hielo a lo largo de la mañana. “Ya me ha tocado sacar a más de uno con la eslinga” comenta uno de los agentes de la Guardia Civil que recorre a primera hora los pueblos del municipio de Cobreros.

La red vial principal cobraba la normalidad y cientos de camiones eran liberados de la cárcel de nieve en la que se vieron embolsados desde el viernes. A las 9:38 de la mañana saltaba de nivel amarillo a nivel verde lo que permitió el paso de más de un millar de camiones que pasaron la noche retenidos en Quiruelas de Vidriales, Mombuey, Castro de Sanabria, Puebla, Torre del Valle, Benavente y Villalpando.

Tocando el claxon, dando ráfagas de luces y saludando con la mano dentro de la cabina, así exteriorizaron los conductores su alegría y su alivio cuando cruzaban los pasos de la A-52 de Puebla a Requejo.

Hasta 40 horas de retención en Padornelo obligaron a conductores como Mikel A.S a hacer parada durante todo el fin de semana antes de reanudar el domingo, como tenía ayer previsto, dirección Zaragoza, procedente de Vigo (Pontevedra). Esa es su ruta todos los días para la empresa de automóviles para la que trabaja. El viernes llegaba a la estación de servicio de Padornelo con un camión con remolque de 72.000 kilos.

Ha sido la primera nevada grande que le ha sorprendido en ruta desde que comenzó “hace un mes” con este trayecto. A las 11:45 del jueves paró en el puerto y esperaba poder salir este domingo. “Hemos empujado coches, hemos espalado, hemos ayudado a salir a la gente, nos hemos caído” y el sábado se presentaba para Mikel más “tranquilo y relajado” después de haberse dado una ducha en el hotel y prepararse para descansar antes de emprender viaje. Su preocupación era que la nieve depositada en el frontal del camión y bajo las ruedas se hiele con la bajada de temperatura. La máquina quitanieves que entró a repostar en la gasolinera les despejó el camino antes de regresar a Puebla. En Padornelo no había registrado ningún camión bloqueado.

Hugo Cabrera, un chófer argentino que lleva cuatro meses en España, paró en la gasolinera procedente de Galicia fascinado por la nieve acumulada en la zona. Trabaja en la empresa de un amigo y espera que “España me enamore” para quedarse a trabajar. En el trayecto de ida a Galicia “Pude llegar a Oporto, pasé justo antes de que cortaran, pero ya se ponía mal”. Conocía la nieve “pero no de esta acumulación. En la zona de Chile no hay tanta nieve, no se acumula así”. Enseña en su móvil la ruta de Los Caracoles chilena con 29 curvas que ha frecuentado en su trabajo. Se hace una foto con el camión entre la nieve y de fondo el letrero de “Padornelo”.

A resguardo en la cafetería del puerto, viajeros y residentes miran por el ventanal la autovía y la nube de nieve que se acerca. En medio del tiempo invernal llaman la atención dos peregrinos, mochila al hombro, guantes, botas y cazadoras, que retoman el camino tras comer el bocadillo.