Ingrid se desinfla en Zamora: nivel verde en todas las carreteras y vía libre a los 1.151 camiones varados

Segunda jornada acción de la borrasca Ingrid en Zamora, que baja su intensidad en la provincia tras condicionar la circulación en la provincia de Zamora y dejar varados a primera hora de este sábado a 1.151 camiones, siete más que durante la madrugada. Según las últimas informaciones, el nivel verde regresa a todas las carreteras después de que las condiciones meteorológicas adversas hayan limitado el tráfico de vehículos pesados en varias carreteras de la red estatal. Las limitaciones han afectado, sobre todo, a camiones, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y evitar bloqueos en tramos especialmente sensibles por la acumulación de nieve y hielo.

Los camiones ya son "libres" y regresan a las carreteras en Zamora, todas ellas, en nivel verde desde las 10 horas de este sábado. Así circulan a su paso por San Martín de Terroso en las inmediaciones de la salida de Requejo:

En Zamora únicamente permanece con restricciones el tramo entre la ZA-104 a la Laguna de Peces.

Del nivel amarillo al verde

El nivel amarillo se ha mantenido este sábado hasta las 9.30 horas en la A-52 sentido Galicia desde el kilómetro 79, con prohibición total de circulación de vehículos pesados. Lo mismo ha ocurrido en la A-6, también en nivel amarillo, desde el kilómetro 262 en Benavente hasta el límite de la provincia de Zamora.

Todas ellas permanecen ahora mismo en nivel verde desde las 10 horas. No obstante, desde Tráfico se recomienda a los conductores informarse del estado de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento y extremar la precaución mientras se mantenga el episodio invernal.

Vehículos desembolsados este sábado

En el momento actual, la mejora de las condiciones meteorológicas permite iniciar el desembolsado progresivo de los 1.151 camiones retenidos en varios puntos de la red viaria. Los vehículos pesados se han desviado en las últimas horas a áreas de servicio, polígonos, explanadas y enlaces estratégicos antes del tramo afectado donde han permanecido hasta que Tráfico ha considerado que la circulación vuelve a ser segura.

El embolsamiento es una orden de tráfico de obligado cumplimiento, situación que afecta a primera hora de este 24 de enero a 300 camiones en Quiruelas de Vidriales (Km15 A-52); 65 camiones en Mombuey (km 54 N-525); 115 camiones en Puebla de Sanabria (Km 79 N-525); 40 camiones en km 272 A-6 La Torre del Valle; 624 camiones en el polígono de Benavente; y 7 camiones en Villalpando (pk 236 de la A6).

Cota de nieve

Durante la jornada de hoy sábado, la cota de nieve se sitúa en torno a los 500–600 metros. Se espera que las precipitaciones sean de carácter débil, por lo que las acumulaciones de nieve serán poco significativas: hasta 2 centímetros en zonas de la Meseta y los 5 centímetros adicionales en los sistemas montañosos de Castilla y León. Las temperaturas mínimas podrán descender hasta los -10 °C en zonas de Sanabria, la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central. El viento continuará soplando desde el oeste con intensidad moderada y con intervalos fuertes, manteniéndose heladas importantes en toda la Comunidad.

Emergencias

Desde el inicio del episodio de meteorología adversa por nevadas y hasta las 7:00 horas de hoy el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil se han registrado un total de 162 incidentes relacionados con el episodio de nevadas, sin que se hayan producido daños personales ni daños materiales de especial consideración. Los incidentes más relevantes, debido al número de vehículos implicados, han sido los embolsamientos de camiones.

De los 162 incidentes registrados, 15 corresponden a incidencias en núcleos de población, 146 a incidencias en vías de comunicación y uno a servicios básicos. Por provincias, las incidencias se distribuyen del siguiente modo: Ávila, 23; Burgos, 19; León, 35; Palencia, 5; Salamanca, 32; Segovia, 17; Soria, 12; Valladolid, 3; Zamora, 16.

Sanabria: jornada de viernes

La nieve sigue cayendo en la zona de Sanabria y provoca problemas de circulación en toda la comarca. En algunas zonas se han acumulado durante este viernes hasta 20 centímetros de nieve, cumpliéndose así las previsiones de la alerta meteorológica de nivel naranja.

Esta situación ha provocado importantes problemas de circulación, afectando tanto a carreteras secundarias como a vías principales, incluida la autovía. Ahora mismo hay más de medio millar de camiones embolsados.

La A-52 actualmente se encuentra en nivel amarillo y continúan las restricciones de circulación para los camiones.

En NIVEL AMARILLO 🟡:

A-52 (desde PK 000,000-hasta el límite de la provincia) ambos sentidos

A-6 (desde el km 262 hasta el km 279) sentido creciente.

N-525 (desde el km 103 hasta el km 112) sentido creciente.

En NIVEL VERDE 🟢:

N-122 (desde el km 517 hasta el km 537) sentido creciente.

EMBOLSAMIENTOS:

250 camiones en Quintanilla Km 15 A-52.

50 camiones en Mombuey km 54, N-525

120 camones en Puebla Km 79, N-525

40 camiones en km 272 A-6 La Torre del Valle.

400 camiones en el polígono de Benavente. Red secundaria N-122 por al zona de Alcañices San Vitero y en la CL-527 en zona de Bermillo empieza a coparse con la nieve. Quitanieves ya van para la zona para despejar la zona.

Suspensión de las clases

Las condiciones meteorológicas adversas, con fuertes precipitaciones de nieve en buena parte de la provincia de Zamora, han provocado a lo largo de la mañana de ayer viernes incidencias en la actividad de numerosos centros educativos, según ha informado la Junta de Castilla y León.

En las primeras horas de la jornada, un total de 14 centros resultaron afectados, principalmente en la comarca de Sanabria, aunque también se registraron problemas en algunos centros del Valle del Tera, Aliste y las comarcas de Tábara y Alba. En ese momento, el número de alumnos afectados ascendía a 772, con un total de 62 rutas de transporte escolar condicionadas por el estado de las carreteras.

A medida que avanzaba la mañana del viernes, la situación meteorológica se fue complicando progresivamente, lo que llevó a adoptar decisiones para garantizar la seguridad del alumnado. En muchos centros se optó por adelantar el final de las clases, con el objetivo de que los estudiantes pudieran regresar a sus domicilios cuanto antes y evitar posibles incidentes en los desplazamientos por carretera.

Finalmente, el balance facilitado por la Junta eleva a 24 los centros educativos afectados, con un total de 2.339 alumnos. A las zonas inicialmente perjudicadas se sumaron la comarca de Sayago y varios centros de Benavente y Los Valles, ampliando así el alcance de las incidencias provocadas por el temporal.

Desde la administración autonómica se continúa realizando un seguimiento de la situación.

Desde la Diputación Provincial de Zamora recomiendan extremar las precauciones a todos los usuarios de las carreteras del noroeste de la provincia, así como evitar desplazamientos innecesarios mientras se mantengan las actuales condiciones meteorológicas.