Propietarios reclaman la concentración parcelaria en este municipio de Sanabria, paralizada desde 2004

La Asociación de Propietarios y Residentes en el Municipio de Cobreros (Apremco) ha registrado formalmente ante el Ayuntamiento de Cobreros una solicitud para que el Pleno municipal impulse la reanudación del procedimiento de concentración parcelaria en todo el término municipal, en 12 de los 13 pueblos del municipio. El expediente iniciado en 2004 está paralizado desde entonces.

La iniciativa pretende actualizar y dar continuidad al acuerdo aprobado por unanimidad por el propio Ayuntamiento hace ahora más de veinte años, con el fin de adaptar el proceso al marco legal vigente y trasladar a la Junta de Castilla y León la necesidad de actuar con urgencia ante el deterioro territorial, económico y ambiental del municipio.

La presentación de la solicitud es el resultado de un proceso previo de diálogo, señala la asociación de propietarios. Representantes de Apremco han mantenido reuniones con el alcalde de Cobreros, Luis Miguel López Fernández, quien ha mostrado su interés y disposición favorable hacia la iniciativa.

Asimismo, la asociación ha trabajado con la Subdelegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora para revisar los antecedentes del expediente y garantizar que la petición se ajusta estrictamente a la Ley 1/2014 Agraria de Castilla y León y al Decreto 1/2018 de Concentración Parcelaria.

La solicitud presentada se acompaña de un informe técnico y socioeconómico que describe una situación crítica como el riesgo extremo de incendios forestales, derivado del abandono masivo de parcelas agrícolas y ganaderas y la acumulación de biomasa, como quedó demostrado en los graves incendios sufridos en la comarca en 2025. Existe emergencia demográfica, con una pérdida del 78 % de la población desde 1940 y un censo actual de apenas 545 habitantes.

A lo que hay que sumar un minifundismo extremo, con más de 3.200 recintos agrarios y un tamaño medio inferior a 0,25 hectáreas, que hace inviable cualquier explotación rentable. Existe además inseguridad jurídica sobre la propiedad, debido a un catastro con numerosas incidencias y a la falta de inscripción registral de la mayoría de las fincas.

Un territorio al límite

Apremco solicita que el Ayuntamiento inste a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a incoar el procedimiento de concentración parcelaria y a declarar la actuación de utilidad pública y urgente ejecución, figura prevista en la normativa autonómica para situaciones de especial interés general.

La actuación abarcaría todo el término municipal, 12 de los 13 pueblos, con la excepción del anejo de Quintana de Sanabria, donde el proceso de concentración parcelaria ya ha finalizado con éxito.

Desde la asociación subrayan que "la concentración parcelaria no es solo una medida agraria, sino una política de seguridad, de prevención de incendios y de supervivencia territorial", y recuerdan que la propia legislación autonómica contempla la excesiva dispersión parcelaria y el abandono del territorio como causas directas para iniciar estos procedimientos.

Por otra parte, Apremco ha reiterado su total disposición a colaborar con el Ayuntamiento y con la Junta de Castilla y León en las labores de mediación social y participación vecinal necesarias para garantizar el éxito del proyecto.

La Asociación de Propietarios y Residentes en el Municipio de Cobreros (Apremco) es una entidad sin ánimo de lucro nacida de la iniciativa popular en verano del año 2025 con el objetivo prioritario de colaborar con las administraciones públicas en la tramitación de la concentración parcelaria y promover el desarrollo económico, social y ambiental de la comarca de Sanabria. n