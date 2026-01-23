Los primeros baches afloran en una carretera recién renovada en La Carballeda

Con preocupación observan los usuarios de la carretera de Otero de Bodas a Ferreras de Arriba los primeros baches que afloran tras la terminación reciente de las obras.

Técnicamente es un camino vecinal asfaltado pero funcionalmente es la carretera ZA-V- 2037 que comunica directamente Ferreras de Arriba con el cruce de la Nacional 631 en el término de Otero de Bodas. La incidencia ya se ha comunicado desde los Ayuntamientos directamente afectados a la empresa pública que realizó la obra.

Las obras de la carretera Camino de la Cañada finalizaron en el mes de noviembre con una inversión de 323.546 euros, costeada al 100% por la Junta de Castilla y León.

La vía fundamental para estos municipios quedó seriamente deteriorada, inutilizadas prácticamente durante dos años, por los daños provocados por los camiones que extrajeron miles de toneladas de madera de pino quemada, ante las quejas de vecinos y responsables municipales.