La nieve deja unos 8 litros por metro cuadrado en tierras alistanas

La comarca natural de Aliste, Tábara y Alba se ha despertado este viernes con la primera nevada del año recibida con los brazos abiertos muy en particular por los agricultores y ganaderos tras dejar atrás un año 2025 escaso en precipitaciones que ha comenzado a pasar factura a los acuíferos superficiales que, de no llover o nevar en invierno y primavera, pueden llegar agotados al verano.

La agua nieve comenzaba a caer hacia las cuatro de la madrugada siendo a partir de las 7 de la mañana cuando comenzaba a nevar fuerte y a cuajar. A medio día se habían recogido solo 8 litros de nieve por metro cuadrado en la estación meteorológica “María Pinta” de Alcañices que atiende Sergio Castaño tras fallecer su abuelo Tomás Castaño Fernández.

Hacia el norte de la comarca, en Mahíde llegó a cuajar hasta 10 centímetros en el entorno de la Sierra de la Culebra, hacia abajo en Alcañices apenas se llegó a los 5 centímetros de espesor y en Samir de los Caños solamente 2 centímetros. En Tábara ni siquiera llegó a cuajar.

La llegada de la nieve comenzó a crear algunos problemas para el tráfico rodado en las carreteras, incluida la Nacional 122, donde una furgoneta se salía de la vía en el municipio de Fonfría, más concretamente a la altura del cruce de Arcillera sin tener que lamentar daños personales.

En el año 2025 los alistanos solo vieron nevar en tres ocasiones, los días 27 enero, el 2 de marzo y el 21 de diciembre. Unas nevadas apenas simbólicas que hace recordar a los más ancianos: “Antaño los inviernos eran inviernos y cuando nevaba no quedaba un año en que no cayera una nevada gorda que no nos dejaba sacar las vacas y las ovejas al pastar una semana. Caía mucha nieve y las fuentes nunca se secaban en verano. Lo de ahora no son nevadas”.

“Grandes nevadas no hemos vuelto a tener, que son las que realmente alimentan los acuíferos” asevera el Guarda Mayor de Medio Ambiente en Zamora Andrés Castaño Fernández que nació y creció a la vera de la Sierra de la Culebra en Mahide y San Pedro de las Herrerías donde a finales de los años sesenta y principio de los setenta vivió y fue testigo de grandes nevadas.

La nieve cuando menos ha servido para que los pueblos alistanos hayan podido recuperar unas estampas cada vez menos habituales por lo cual aprovecharon para salir a recorrer los campos de montañas y riberas para disfrutar de los paisajes teñidos de blanca nieve.

La nieve afectó a alrededor de 40 kilómetros de carreteras de la Red Provincial de la Diputación de Zamora donde actuaron dos máquinas quitanieves, teniéndose prepara una moto niveladora para caso de ser necesaria su actuación en tierras alistanas.

En la vecina región de Tras os Montes y Alto Douro Protección Civil la nieve también hizo acto de presencia y el grupo de escuelas de Miranda do Douro adelantaba el cierre al mediodía: “El transporte de los estudiantes a casa estará debidamente garantizado, garantizando la seguridad de todos”. Protección Civil de Portugal declaro la alerta naranja de las desde la media noche del viernes hasta las 7 de la mañana del sábado ante la previsión de nevadas por encima de los 600 metros de altitud con acumulación de entre 20 y 3 centímetros.