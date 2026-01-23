La nieve confina a los sanabreses en casa y "atrapa" a casi un millar de camiones

Se cumplieron todas las previsiones de los sanabreses, una buena nevada, un buen corte de luz y problemas en las calles y carreteras locales de casi un centenar de pueblos por falta de medios y coordinación. A la una de la mañana un cielo raso y estrellado no auguraba la envergadura de la nevada que traía “Ingrid” bajo el brazo.

A las 5 de la mañana arrancó el temporal de nieve que acumuló en pocas horas entre 10 y 20 centímetros de nieve en cotas bajas obligando a los servicios de vialidad invernal a reforzar medios y personal. Unos medios que no llegaron a cientos de calles, aunque al menos se trató de despejar las entradas a los pueblos, por parte de los servicios de la Diputación Provincial.

La nieve fue, con mayor o menor intensidad, la reina del día, cubriendo tejados, coches, árboles y tapando carreteras. Una capa que llegó a cerrar la circulación por la autovía A-52 o en el mejor de los casos, a circular por un único carril en convoy con la Guardia Civil.

Mayores problemas registraba la Nacional 525 con quejas de los usuarios por la falta de limpieza de la vía, y principal línea de comunicación entre los municipios y la cabecera de comarca. La Guardia Civil impedía el paso a automóviles que no tuvieran cadenas.

F. E.

Cientos de camiones embolsados desde Mombuey a Requejo, hasta 900, se repartieron en las áreas de servicio de la A-52 desde Benavente hasta la Nacional 525, especialmente en el área de Castro de Sanabria y Puebla. Las rutas escolares quedaron suspendidas a primera hora, aunque los centros escolares aún permanecieron unas horas abiertos hasta que se suspendieron las clases. La lección pasó de las aulas a los muñecos y bolas de nieve.

Quedarse sin luz en medio de un temporal en zonas de montaña de Sanabria ya es habitual para desesperación de los residentes. “He llamado a Naturgy y me mandan llamar a Unión Fenosa. Te toman el pelo, te ponen con un robot, no te pasan con ninguna persona. Primero te echan una letanía y luego que contestes a una encuesta”. El corte de luz afectó a numerosas viviendas y negocios de Puebla de Sanabria sin solución y pendientes de racionar las llamadas de móvil “para no quedarnos sin batería”.

En los pueblos, como Santa Colomba, hubo que recurrir al tractor para poder circular ya que en la travesía “han levantado la cuchilla y no han limpiado” al menos la calle principal. Los Ayuntamientos como Cobreros, con muchas limitaciones y muchos cascos urbanos, fue de los más bloqueados para poder circular.

Y en un día como este, la prudencia confinó a los mayores en el pueblo: nieve, casa y manta. A las cuatro de la tarde volvía a arreciar la nieve.