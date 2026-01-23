La Junta adapta las medidas de prevención frente a la Dermatosis Nodular por su evolución favorable
La Administración regional permitirá, desde el 1 de febrero, la celebración de cualquier evento con animales de la especie bovina
La Junta de Castilla y León adaptará, a partir del 1 de febrero, las medidas de prevención frente la Dermatosis Nodular Contagiosa por la evolución favorable de la situación epidemiológica, tal y como se ha informado en la reunión del Comité Nacional de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria.
El Boletín Oficial de Castilla y León publicará la próxima semana una resolución favorable a la relajación de las medidas, cuya vigencia se prolongará hasta el 31 de marzo, siempre y cuando se mantenga la evolución epidemiológica favorable y autorizará la celebración de ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados (incluidos los nacionales) y cualquier evento de animales de la especie bovina con la obligación de realizar las tareas de limpieza y desinfección reglamentarias, así como la desinsectación de animales, vehículos e instalaciones.
Por lo demás, se mantendrán el resto de las medidas vigentes para todas las explotaciones, entre ellas, la obligación de desinsectar los vehículos de transporte de animales de las diferentes especies con carácter previo a la salida de la explotación ganadera con destino a vida.
Además, en los casos de explotaciones de Castilla y León que reciban animales procedentes de zonas consideradas de riesgo (áreas donde ya se ha vacunado y se puede autorizar la salida de animales) serán sometidas a vigilancia veterinaria oficial y la desinsectación de todos los bovinos presentes en la explotación.
La nueva resolución se adopta tras el análisis de la situación de la enfermedad a nivel europeo. Hasta la fecha, todos los focos españoles (18) únicamente han sido notificados en la misma comarca de la provincia de Gerona, en las proximidades de la frontera con Francia.
Igualmente, se ha tenido en cuenta el ritmo positivo de vacunación en las últimas semanas tanto en el sur de Francia como en Cataluña y Aragón, y ahora también en Navarra y País Vasco, y la disminución de la actividad del vector transmisor de la enfermedad durante el invierno.
Desde la Junta de Castilla y León se recuerda a los titulares de explotaciones, operadores y transportistas la necesidad de reforzar la aplicación de las medidas de bioseguridad, la vigilancia del registro de entradas y salidas, así como de la clínica de los animales y la obligación de notificar cualquier sospecha a los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO).
La Dermatosis Nodular Contagiosa es una enfermedad vírica de difusión principalmente vectorial por insectos, que no afecta a los seres humanos ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.
