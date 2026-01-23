Importantes dificultades en Aliste y Sanabria por la nieve: Estas son las carreteras afectadas
Amplio dispositivo de la Diputación de Zamora para despejar las vías provinciales
I. G.
La Diputación Provincial de Zamora mantiene activado un amplio dispositivo de medios humanos y materiales para hacer frente al episodio de nevadas intensas y bajas temperaturas causado por la borrasca Ingrid, que está afectando de manera especialmente grave a las comarcas de Sanabria y Aliste y que está provocando importantes dificultades en la red provincial de carreteras.
La situación más complicada se registra en la comarca de Sanabria, donde la acumulación de nieve durante la noche ha sido muy importante y donde continúa nevando de forma persistente, lo que hace prever una jornada muy complicada desde el punto de vista de la vialidad y la seguridad. Como consecuencia de este temporal, se encuentra afectada la totalidad de la red provincial sanabresa, que suma aproximadamente 294 kilómetros, obligando a un trabajo continuo y prioritario por parte de los servicios de conservación.
Carreteras provinciales afectadas en la comarca de Sanabria
ZA-P-1606: ZA-912 (Ungilde) – Robledo
ZA-P-2639: N-631 – Villanueva de Valrojo – Villardeciervos – Sagallos – Sandín
ZA-P-2641: N-525 – Presa de Cernadilla – Sandín – ZA-P-2639
ZA-P-2642: N-525 – Fresno de la CarballedaZA-P-2657: N-525 – Santa Eulalia del Río Negro – Peque
ZA-P-2658: Mombuey – Otero de Centenos – Donadillo – Donado (ZA-125)
ZA-P-2659: N-525 (Mombuey) – Manzanal de los Infantes – ZA-V-2638 (Lanseros)
ZA-P-2660: N-525 – Lagarejos de la Carballeda – Cerezal de Sanabria
ZA-P-2661: ZA-P-2664 – Villarino de Sanabria – San Justo – Rábano de Sanabria
ZA-P-2662: Palacios – Rosinos – Santiago de la Requejada – ZA-P-2665
ZA-P-2663: N-525 – Remesal – Ferreros – Paramio – Robleda – Valdespino
ZA-P-2664: ZA-P-2665 (El Puente de Sanabria) – Trefacio
ZA-P-2665: ZA-104 (El Puente de Sanabria) – Rozas – Doney – Límite provincia de León
ZA-P-2666: N-525 (Otero de Sanabria) – Triufé – Sampil – ZA-104
ZA-P-2667: ZA-104 (El Puente) – Barrio de Lomba – Riego – San Miguel de Lomba – N-525
ZA-P-2669: A-52 – Castrelos – Hermisende – Límite con Portugal
ZA-V-2634: ZA-P-2659 – Sejas de Sanabria
ZA-V-2635: ZA-P-2658 – Dornillas
ZA-V-2636: N-525 – Barrio de Lanseros – Lanseros – ZA-125
ZA-V-2638: ZA-P-1407 (Ferreras de Arriba) – ZA-912 (Villardeciervos)
ZA-V-2640: Rosinos de la Requejada – Carbajalinos – Gusandanos
ZA-V-2641: ZA-104 – Pedrazales – Trefacio
ZA-V-2645: ZA-P-2664 (Trefacio) – San Ciprián de Sanabria
ZA-L-2601: N-525 – Aciberos
ZA-L-2602: N-525 – Chanos
ZA-L-2603: N-525 – Las Hedradas
ZA-L-2604: ZA-L-2692 – Quintana de Sanabria
ZA-L-2605: ZA-L-2692 – Limianos de Sanabria
ZA-L-2606: ZA-P-2661 – Barrio de Rábano
ZA-L-2607: ZA-L-2696 – Terroso
ZA-L-2667: N-631 – Val de Santa María
ZA-L-2668: ZA-111 – Valleluengo
ZA-L-2669: N-525 – Valparaíso
ZA-L-2670: N-525 – Valdemerilla
ZA-L-2671: N-525 – Cernadilla
ZA-L-2672: N-525 – San Salvador de Palazuelo
ZA-L-2673: N-525 – Entrepeñas
ZA-L-2674: ZA-P-2436 (Linarejos) – Santa Cruz de los Cuérragos
ZA-L-2675: ZA-925 – Santa Cruz de Abranes
ZA-L-2676: ZA-125 – Vega del Castillo
ZA-L-2677: ZA-125 – Gramedo
ZA-L-2678: ZA-125 (Espadañedo) – Faramontanos de la Sierra
ZA-L-2679: ZA-V-2640 – Villarejo de la Sierra
ZA-L-2680: ZA-V-2640 – Monterrubio
ZA-L-2681: N-525 – ZA-125 – Villar de los Pisones
ZA-L-2682: N-525 – Vime de Sanabria
ZA-L-2683: ZA-P-2665 – Escuredo
ZA-L-2684: ZA-P-2661 – Coso – ZA-V-2645
ZA-L-2685: Trefacio – Cerdillo – Murias
ZA-L-2686: A-52 – Lubián
ZA-L-2687: ZA-P-2663 – San Juan de la Cuesta
ZA-L-2688: ZA-P-2663 – Cervantes
ZA-L-2689: ZA-P-2663 – Barrio de Lagarejos
ZA-L-2690: ZA-P-2666 (Sampil) – Robleda (ZA-P-2663)
ZA-L-2691: ZA-P-2666 (Triufé) – Robleda
ZA-L-2692: ZA-104 (El Puente de Sanabria) – Ilanes – Sotillo
ZA-L-2693: ZA-104 – Castellanos – ZA-P-2666
ZA-L-2694: N-525 – Castro de Sanabria – Barrio de Lomba – San Román de Sanabria – ZA-L-2692
ZA-L-2695: N-525 – Santa Colomba de Sanabria – Cobreros
ZA-L-2696: N-525 – San Martín del Terroso
ZA-L-2697: ZA-L-2694 – Cobreros – Avedillo de Sanabria
ZA-L-2698: Hermisende – San Ciprián de Hermisende – Castromil – Límite con Orense
ZA-L-2699: ZA-P-2669 – La Tejera
Situación en la comarca de Aliste
En la comarca de Aliste, se registran nevadas intermitentes y dispersas que afectan a entre 30 y 40 kilómetros de la red provincial, especialmente en los entornos de Villarino Tras la Sierra, San Mamés, Santa Ana, Ceadea, Trabazos, Nuez de Aliste y Viñas, lo que está dificultando la circulación y obliga a realizar actuaciones continuas de limpieza y prevención.
ZA-P-2437: N-122 – Trabazos – Nuez de Aliste
ZA-L-2447: N-122 – Viñas – San Blas – ZA-P-2435
ZA-L-2448: ZA-L-2447 – Vega de Nuez
ZA-P-2435: ZA-P-2433 – Lober – Tolilla – Rabanales – San Vitero – El Poyo – ZA-L-2447
ZA-L-2445: ZA-L-2446 – Rivas
ZA-L-2446: ZA-V-2423 (Tola) – Rábano de Aliste
ZA-V-2423: Sejas de Aliste – Rábano de Aliste – Tola – ZA-912
ZA-L-2444: N-122 (Trabazos) – Latedo
ZA-L-2443: N-122 – San Mamés – ZA-V-2425 (Villarino Tras la Sierra)
ZA-V-2425: N-122 – Santa Ana – Villarino Tras la Sierra
ZA-L-2442: ZA-V-2425 – Santa Ana
ZA-L-2440: N-122 (Alcañices) – Tres Marras – Límite con Portugal
ZA-L-2439: N-122 – Vivinera
ZA-L-2441: N-122 – Alcorcillo
ZA-L-2435: N-122 (Ceadea) – Moveros – Ermita de la Luz (límite con Portugal)
ZA-L-2433: ZA-L-2432 – Brandilanes
ZA-L-2432: N-122 – Castro de Alcañices
En el resto de la provincia no se han registrado incidencias de gravedad, si bien se insiste en la necesidad de extremar la precaución ante la posibilidad de placas de hielo derivadas de las bajas temperaturas.
Medios humanos y materiales desplegados
Para hacer frente a este episodio meteorológico, la Diputación Provincial de Zamora ha desplegado los siguientes medios:
Sanabria: 5 máquinas quitanieves.
Aliste: 2 máquinas quitanieves.
Motoniveladoras en Zamora, Aliste y Benavente, preparadas para intervenir ante emergencias.
En cuanto a los recursos humanos, se encuentran 21 personas trabajando, de las cuales 10 pertenecen al parque de maquinaria y 11 a la empresa adjudicataria, coordinadas para atender de manera prioritaria los puntos más conflictivos.
La Diputación de Zamora mantiene un seguimiento constante de la evolución del temporal y tiene todos los recursos preparados para reforzar el dispositivo si las condiciones meteorológicas lo requieren, al tiempo que hace un llamamiento a la prudencia y a limitar los desplazamientos innecesarios.
