Importantes dificultades en Aliste y Sanabria por la nieve: Estas son las carreteras afectadas

La Diputación Provincial de Zamora mantiene activado un amplio dispositivo de medios humanos y materiales para hacer frente al episodio de nevadas intensas y bajas temperaturas causado por la borrasca Ingrid, que está afectando de manera especialmente grave a las comarcas de Sanabria y Aliste y que está provocando importantes dificultades en la red provincial de carreteras.

La situación más complicada se registra en la comarca de Sanabria, donde la acumulación de nieve durante la noche ha sido muy importante y donde continúa nevando de forma persistente, lo que hace prever una jornada muy complicada desde el punto de vista de la vialidad y la seguridad. Como consecuencia de este temporal, se encuentra afectada la totalidad de la red provincial sanabresa, que suma aproximadamente 294 kilómetros, obligando a un trabajo continuo y prioritario por parte de los servicios de conservación.

GALERÍA | La gran nevada llega también a la comarca de Aliste /

Carreteras provinciales afectadas en la comarca de Sanabria

ZA-P-1606: ZA-912 (Ungilde) – Robledo

ZA-P-2639: N-631 – Villanueva de Valrojo – Villardeciervos – Sagallos – Sandín

ZA-P-2641: N-525 – Presa de Cernadilla – Sandín – ZA-P-2639

ZA-P-2642: N-525 – Fresno de la CarballedaZA-P-2657: N-525 – Santa Eulalia del Río Negro – Peque

ZA-P-2658: Mombuey – Otero de Centenos – Donadillo – Donado (ZA-125)

ZA-P-2659: N-525 (Mombuey) – Manzanal de los Infantes – ZA-V-2638 (Lanseros)

ZA-P-2660: N-525 – Lagarejos de la Carballeda – Cerezal de Sanabria

ZA-P-2661: ZA-P-2664 – Villarino de Sanabria – San Justo – Rábano de Sanabria

ZA-P-2662: Palacios – Rosinos – Santiago de la Requejada – ZA-P-2665

ZA-P-2663: N-525 – Remesal – Ferreros – Paramio – Robleda – Valdespino

ZA-P-2664: ZA-P-2665 (El Puente de Sanabria) – Trefacio

ZA-P-2665: ZA-104 (El Puente de Sanabria) – Rozas – Doney – Límite provincia de León

ZA-P-2666: N-525 (Otero de Sanabria) – Triufé – Sampil – ZA-104

ZA-P-2667: ZA-104 (El Puente) – Barrio de Lomba – Riego – San Miguel de Lomba – N-525

ZA-P-2669: A-52 – Castrelos – Hermisende – Límite con Portugal

ZA-V-2634: ZA-P-2659 – Sejas de Sanabria

ZA-V-2635: ZA-P-2658 – Dornillas

ZA-V-2636: N-525 – Barrio de Lanseros – Lanseros – ZA-125

ZA-V-2638: ZA-P-1407 (Ferreras de Arriba) – ZA-912 (Villardeciervos)

ZA-V-2640: Rosinos de la Requejada – Carbajalinos – Gusandanos

ZA-V-2641: ZA-104 – Pedrazales – Trefacio

ZA-V-2645: ZA-P-2664 (Trefacio) – San Ciprián de Sanabria

ZA-L-2601: N-525 – Aciberos

ZA-L-2602: N-525 – Chanos

ZA-L-2603: N-525 – Las Hedradas

ZA-L-2604: ZA-L-2692 – Quintana de Sanabria

ZA-L-2605: ZA-L-2692 – Limianos de Sanabria

ZA-L-2606: ZA-P-2661 – Barrio de Rábano

ZA-L-2607: ZA-L-2696 – Terroso

ZA-L-2667: N-631 – Val de Santa María

ZA-L-2668: ZA-111 – Valleluengo

ZA-L-2669: N-525 – Valparaíso

ZA-L-2670: N-525 – Valdemerilla

ZA-L-2671: N-525 – Cernadilla

ZA-L-2672: N-525 – San Salvador de Palazuelo

ZA-L-2673: N-525 – Entrepeñas

ZA-L-2674: ZA-P-2436 (Linarejos) – Santa Cruz de los Cuérragos

ZA-L-2675: ZA-925 – Santa Cruz de Abranes

ZA-L-2676: ZA-125 – Vega del Castillo

ZA-L-2677: ZA-125 – Gramedo

ZA-L-2678: ZA-125 (Espadañedo) – Faramontanos de la Sierra

ZA-L-2679: ZA-V-2640 – Villarejo de la Sierra

ZA-L-2680: ZA-V-2640 – Monterrubio

ZA-L-2681: N-525 – ZA-125 – Villar de los Pisones

ZA-L-2682: N-525 – Vime de Sanabria

ZA-L-2683: ZA-P-2665 – Escuredo

ZA-L-2684: ZA-P-2661 – Coso – ZA-V-2645

ZA-L-2685: Trefacio – Cerdillo – Murias

ZA-L-2686: A-52 – Lubián

ZA-L-2687: ZA-P-2663 – San Juan de la Cuesta

ZA-L-2688: ZA-P-2663 – Cervantes

ZA-L-2689: ZA-P-2663 – Barrio de Lagarejos

ZA-L-2690: ZA-P-2666 (Sampil) – Robleda (ZA-P-2663)

ZA-L-2691: ZA-P-2666 (Triufé) – Robleda

ZA-L-2692: ZA-104 (El Puente de Sanabria) – Ilanes – Sotillo

ZA-L-2693: ZA-104 – Castellanos – ZA-P-2666

ZA-L-2694: N-525 – Castro de Sanabria – Barrio de Lomba – San Román de Sanabria – ZA-L-2692

ZA-L-2695: N-525 – Santa Colomba de Sanabria – Cobreros

ZA-L-2696: N-525 – San Martín del Terroso

ZA-L-2697: ZA-L-2694 – Cobreros – Avedillo de Sanabria

ZA-L-2698: Hermisende – San Ciprián de Hermisende – Castromil – Límite con Orense

ZA-L-2699: ZA-P-2669 – La Tejera

Una quitanieves en Lubián / Araceli Saavedra

Situación en la comarca de Aliste

En la comarca de Aliste, se registran nevadas intermitentes y dispersas que afectan a entre 30 y 40 kilómetros de la red provincial, especialmente en los entornos de Villarino Tras la Sierra, San Mamés, Santa Ana, Ceadea, Trabazos, Nuez de Aliste y Viñas, lo que está dificultando la circulación y obliga a realizar actuaciones continuas de limpieza y prevención.

ZA-P-2437: N-122 – Trabazos – Nuez de Aliste

ZA-L-2447: N-122 – Viñas – San Blas – ZA-P-2435

ZA-L-2448: ZA-L-2447 – Vega de Nuez

ZA-P-2435: ZA-P-2433 – Lober – Tolilla – Rabanales – San Vitero – El Poyo – ZA-L-2447

ZA-L-2445: ZA-L-2446 – Rivas

ZA-L-2446: ZA-V-2423 (Tola) – Rábano de Aliste

ZA-V-2423: Sejas de Aliste – Rábano de Aliste – Tola – ZA-912

ZA-L-2444: N-122 (Trabazos) – Latedo

ZA-L-2443: N-122 – San Mamés – ZA-V-2425 (Villarino Tras la Sierra)

ZA-V-2425: N-122 – Santa Ana – Villarino Tras la Sierra

ZA-L-2442: ZA-V-2425 – Santa Ana

ZA-L-2440: N-122 (Alcañices) – Tres Marras – Límite con Portugal

ZA-L-2439: N-122 – Vivinera

ZA-L-2441: N-122 – Alcorcillo

ZA-L-2435: N-122 (Ceadea) – Moveros – Ermita de la Luz (límite con Portugal)

ZA-L-2433: ZA-L-2432 – Brandilanes

ZA-L-2432: N-122 – Castro de Alcañices

En el resto de la provincia no se han registrado incidencias de gravedad, si bien se insiste en la necesidad de extremar la precaución ante la posibilidad de placas de hielo derivadas de las bajas temperaturas.

Nevada en Aliste / Ch. S.

Medios humanos y materiales desplegados

Para hacer frente a este episodio meteorológico, la Diputación Provincial de Zamora ha desplegado los siguientes medios:

Sanabria: 5 máquinas quitanieves.

Aliste: 2 máquinas quitanieves.

Motoniveladoras en Zamora, Aliste y Benavente, preparadas para intervenir ante emergencias.

En cuanto a los recursos humanos, se encuentran 21 personas trabajando, de las cuales 10 pertenecen al parque de maquinaria y 11 a la empresa adjudicataria, coordinadas para atender de manera prioritaria los puntos más conflictivos.

La Diputación de Zamora mantiene un seguimiento constante de la evolución del temporal y tiene todos los recursos preparados para reforzar el dispositivo si las condiciones meteorológicas lo requieren, al tiempo que hace un llamamiento a la prudencia y a limitar los desplazamientos innecesarios.