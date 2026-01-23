Conferencia de Jaime Gallego sobre las pinturas góticas de la iglesia de San Miguel de Villalpando
El historiador del arte impartirá la charla después de localizar en un Museo de Estados Unidos una de las cuatro tablas que pertenecieron al retablo del templo
El historiador del arte, Jaime Gallego Boyano, impartirá una conferencia en Villalpando sobre las pinturas góticas de la iglesia de San Miguel. La conferencia se celebrará el 30 de enero, a partir de las 20.00 horas, en el salón de actos del Ayuntamiento de Villalpando.
Recientemente Gallego, que trabaja como técnico en la Fundación ZamorArte, ha identificado y localizado en un Museo de Estados Unidos una pieza gótica que desapareció de Villalpando en 1957. En el proceso empleó Inteligencia Artificial, método que le permitió identificar la obra, una tabla pintada a mediados del siglo XV por Nicolás Francés.
La obra formó parte del retablo de la iglesia de San Miguel de Villalpando y se corresponde con una de las cuatro tablas originales que lo integraban de las que, hasta la investigación de Gallego, se habían localizado tres en importantes instituciones museísticas.
