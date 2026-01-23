Cazadores zamoranos alzan la voz contra la propuesta de la UE de limitar la captura de esta especie
Las posibles restricciones en la gestión cinegética de la codorniz se debatirán en febrero durante una reunión de la Comisión Europea
Cazadores zamoranos respaldan la oposición de la Federación de Caza de Castilla y León a posibles restricciones de captura de codorniz que se debatirán los días 12 y 13 de febrero en la reunión del grupo de trabajo creado en 2020, Task Force, de la Comisión Europea.
El rechazo a la medida ha sido plasmado por la Federación en una carta entregada a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, a la que exige una "postura rotunda y clara" contra las limitaciones que podrían aplicarse.
Esta petición se produce antes de que el 29 de enero los representantes del Gobierno de España en la Task Force y las direcciones generales competentes en materia de caza en las Comunidades Autónomas celebren una reunión en la que España fije su postura respecto a la caza de la codorniz.
La Federación regional ha recordado que en noviembre de 2024 el subdirector general de Producciones Ganaderas y Cinegéticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), José Luis Agüero, anunció públicamente que el Gobierno de España no apoyaría la prohibición temporal o posibles restricciones propuestas por la Comisión Europea para la caza de la codorniz debido a que los datos disponibles sobre la especie, y aportados por el proyecto Coturnix impulsado por Mutuasport y la Fundación Artemisan, no justificaban las medidas preventivas propuestas.
En este sentido, la carta remitida a la Dirección General de Patrimonio Natural detalla diversos argumentos como el "insuficiente" rigor técnico en las recomendaciones a favor de las restricciones, la "ineficacia" de unas medidas que serían "contraproducentes" para la gestión y la monitorización.
Los cazadores de Zamora y de Castilla y León ofrecen su colaboración a la Junta para adoptar medidas que permitan mejorar el conocimiento científico de la especie, reforzar su hábitat y establecer medidas de gestión cinegética coordinadas.
