Cazadores zamoranos alzan la voz contra la propuesta de la UE de limitar la captura de esta especie

Cazadores zamoranos respaldan la oposición de la Federación de Caza de Castilla y León a posibles restricciones de captura de codorniz que se debatirán los días 12 y 13 de febrero en la reunión del grupo de trabajo creado en 2020, Task Force, de la Comisión Europea.

El rechazo a la medida ha sido plasmado por la Federación en una carta entregada a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, a la que exige una "postura rotunda y clara" contra las limitaciones que podrían aplicarse.

Esta petición se produce antes de que el 29 de enero los representantes del Gobierno de España en la Task Force y las direcciones generales competentes en materia de caza en las Comunidades Autónomas celebren una reunión en la que España fije su postura respecto a la caza de la codorniz.

La Federación regional ha recordado que en noviembre de 2024 el subdirector general de Producciones Ganaderas y Cinegéticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), José Luis Agüero, anunció públicamente que el Gobierno de España no apoyaría la prohibición temporal o posibles restricciones propuestas por la Comisión Europea para la caza de la codorniz debido a que los datos disponibles sobre la especie, y aportados por el proyecto Coturnix impulsado por Mutuasport y la Fundación Artemisan, no justificaban las medidas preventivas propuestas.

En este sentido, la carta remitida a la Dirección General de Patrimonio Natural detalla diversos argumentos como el "insuficiente" rigor técnico en las recomendaciones a favor de las restricciones, la "ineficacia" de unas medidas que serían "contraproducentes" para la gestión y la monitorización.

Los cazadores de Zamora y de Castilla y León ofrecen su colaboración a la Junta para adoptar medidas que permitan mejorar el conocimiento científico de la especie, reforzar su hábitat y establecer medidas de gestión cinegética coordinadas.