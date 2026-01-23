La alerta naranja se cumple: acumulados de hasta 20 cm de nieve en Sanabria, embolsamiento de vehículos y suspendidas la rutas escolares
Problemas de circulación en toda la zona, incluida la autovía A-52
La intensa nevada caída durante la pasada noche en la zona de Sanabria provoca problemas de circulación en toda la comarca.
En algunas zona se han acumulado hasta 20 centímetros de nieve, cumpliéndose así las previsiones de la alerta meteorológica de nivel naranja.
Esta situación está provocando importantes problemas de circulación, afectando tanto a carreteras secundarias como a vías principales, incluida la autovía, que presenta tramos nevados.
La A-52 se encuentra en nivel amarillo en ambos sentidos y se ha activado el embolsamiento de vehículos en los siguientes puntos:
- PK 84,500 de la N-525 (Puebla de Sanabria)
- PK 15,000 de la A-52 (Quiruelas de Vidriales)
Ahora mismo se encuentran 400 camiones retenidos en Los Valles (km 15 A-52), 40 en Mombuey (km 57) y 100 en Puebla de Sanabria (km 79).
Y, además, hay restricción a vehículos pesados en:
- Pk 30+000 al 58+300 Enlace Camarzana de Tera - Semienlace Mombuey Oeste
- Pk 58+300 al 91+500 Semienlace Mombuey Oeste -Enlace Requejo
- Pk 91+500 al 112+200 Enlace Requejo - L.P.Orense
Por otro lado, en la N-525 también está prohibida la circulación de vehículos pesados en varias zonas y hay 125 camiones parados en el km 103.
- Pk 0+000 al 52+075 Benavente - Cruce de Mombuey
- Pk 52+075 al 81+684 Cruce de Mombuey - Puebla de Sanabria
- Pk 81+684 al 94+658 Puebla de Sanabria - Requejo
- Pk 94+658 al 105+550 Requejo - Salida 103 (Padornelo)
- Pk 111+330 al 115+150 Salida Chanos - L.P. Orense
También la A-6 entra en nivel amarillo desde las 09:00h, en el km 272 y en La Torre del Valle hay 20 camiones embolsados.
Suspensión de las rutas escolares
Muchas familias de la zona de Sanabria y rutas escolares se han visto comprometidas, a primera hora de la mañana, dada la situación en las carreteras tras la nevada.
Tras valorar la situacion, la Junta de Castilla y León ha procedido a la suspensión de las rutas escolares. De momento, las clases no se han suspendido y pocos niños de Puebla, Palacios, El Puente y Mombuey han acudido al centro escolar.
Desde la Diputación Provincial de Zamora recomiendan extremar las precauciones a todos los usuarios de las carreteras del noroeste de la provincia, así como evitar desplazamientos innevesarios mientras se mantengan las actuales condiciones meteorológicas.
