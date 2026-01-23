Los accesos a la estación del AVE en Otero de Sanabria, una pista de patinaje por la nieve

"Una pista de patinaje". Así describen algunos usuarios el estado de la rampa y la escalera de la estación de Alta Velocidad en Otero de Sanabria.

Situación de los accesos en la estación de Otero de Sanabria / Araceli Saavedra

La copiosa nevada que está cayendo en la comarca se deja notar también en la estación de ferrocarril, donde se echa de menos la limpieza de la escalera y la rampa para evitar caídas. "Esto es un peligro" apuntan viajeros que denuncian que no se haya retirado la nieve para acceder a los trenes. El riesgo de caídas es aun mayor porque cargan con el equipaje.