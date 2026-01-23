Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los accesos a la estación del AVE en Otero de Sanabria, una pista de patinaje por la nieve

Viajeros denuncian que no se limpie la escalera y la rampa

La escalera de la estación de AV en Otero de Sanabria llena de nieve

La escalera de la estación de AV en Otero de Sanabria llena de nieve / Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

"Una pista de patinaje". Así describen algunos usuarios el estado de la rampa y la escalera de la estación de Alta Velocidad en Otero de Sanabria.

Situación de los accesos en la estación de Otero de Sanabria

Situación de los accesos en la estación de Otero de Sanabria / Araceli Saavedra

La copiosa nevada que está cayendo en la comarca se deja notar también en la estación de ferrocarril, donde se echa de menos la limpieza de la escalera y la rampa para evitar caídas. "Esto es un peligro" apuntan viajeros que denuncian que no se haya retirado la nieve para acceder a los trenes. El riesgo de caídas es aun mayor porque cargan con el equipaje.

