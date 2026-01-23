Los accesos a la estación del AVE en Otero de Sanabria, una pista de patinaje por la nieve
Viajeros denuncian que no se limpie la escalera y la rampa
"Una pista de patinaje". Así describen algunos usuarios el estado de la rampa y la escalera de la estación de Alta Velocidad en Otero de Sanabria.
La copiosa nevada que está cayendo en la comarca se deja notar también en la estación de ferrocarril, donde se echa de menos la limpieza de la escalera y la rampa para evitar caídas. "Esto es un peligro" apuntan viajeros que denuncian que no se haya retirado la nieve para acceder a los trenes. El riesgo de caídas es aun mayor porque cargan con el equipaje.
- El municipio de Zamora con 13 nacionalidades y un presupuesto de 655.500 euros
- El Folgoso se convertirá en un 'glamping': así será la recuperación del mítico espacio a orillas del Lago de Sanabria
- El accidente de trenes toca el corazón de un pueblecito de Zamora: Agustín Fadón, el camarero del Alvia y última víctima localizada, es de origen sayagués
- Comienzan las obras en los caminos de la concentración parcelaria de Rabanales
- Otro camping de Sanabria con problemas, ¿qué ha ocurrido?
- Ya se conoce el Plan de Caza de la Sierra de la Culebra para la temporada 2026-2027
- San Antonio regresa a la iglesia de uno de los pueblos más pequeños de Zamora
- Vecinos de Villalcampo critican el 'abandono' y piden transparencia en el Ayuntamiento