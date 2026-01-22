Tábara supera a Alcañices y lidera las inversiones en los 102 pueblos de la comarca

El Ayuntamiento de Tábara, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Antonio Juárez Núñez, contará este año con un presupuesto general de 1.164.222 euros coincidente en ingresos y en gastos para cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, lo cual le convertirá por primera vez en la historia en el Consistorio más inversor de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba que integra 31 municipios y 102 núcleos de población.

Por primera vez superará incluso a Alcañices cuyas inversiones para este ejercicio se prevé se sitúen en 1.111.000 euros ligeramente inferiores a Tábara. Sin embargo, el consistorio alcañizano sería el que más ingresos registraría con 1.166.478 euros. El Ayuntamiento de Muelas del Pan (Cerezal de Aliste, Villaflor y Ricobayo de Alba) se situaría como tercero más inversor con 1.080.108 euros.

Las arcas municipales recibirán su mayor inyección económica, más concretamente 506.622 euros, de las transferencias corrientes de otras administraciones públicas como la Junta de Castilla y León, Estado y Diputación de Zamora. En segundo lugar, se sitúan los impuestos directos con 218.000 euros, a los que habrán de sumarse 199.000 euros de las tasas. Los ingresos patrimoniales generarán 100.000 euros. Finalmente, las transferencias de capital ascenderán a 140.000 euros.

En gastos los bienes corrientes y servicios se llevarán la mayor cuantía con 445.800 euros. En segundo lugar, se posicionan los 360.000 euros destinados a gastos de personal. La plantilla está integrada por seis personas, una de ellas la funcionaria de la secretaría e intervención, y cinco de personal laboral: agente de desarrollo local, alguacil (operario de servicios múltiples), limpiadora, técnico de cultura y especialista en educación infantil (guardería).

Las inversiones reales ascenderán a un total de 287.300 euros. Por su parte las transferencias corrientes se llevarán 70.500 euros. La villa recibe la prestación del servicio de recogida, transporte y reciclado de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad Tierra de Tábara, que tiene sus sede y domicilio social en su Centro de Logística de "Palomillo".

Tábara supera a Alcañices y lidera las inversiones en los 102 pueblos de la comarca / Ch. S.

Tras el éxito de la iniciativa del pasado año la villa prevé volver a contar con programa dual de empleo y formación de la Junta de Castilla y León que contaría con una partida de 101.000 euros para contribuir a los gastos de los alumnos y trabajadores que alternarían por un lado el ciclo formativo teórico y por otro el práctico con la realización de trabajos comunitarios.

Entre las apuestas para este año estará la de construcción y puesta en marcha de un comedor social de la tercera edad con 62.000 euros de inversión. Así mismo se prevé actuar en la mejora del enlucido del Albergue de Peregrinos "Beato de Tábara" con 22.000 euros de coste.

Entre las prioridades estará el seguir con la adecuación y mejora de vías urbanas con nueva pavimentación: travesía "Duernas" con 6.000 euros, calle “Duernas" (márgenes de la carretera ZA-902) con 12.000 y calle "El Vidrio" con 22.000 euros. Con los 26.000 euros del Fondo de Cohesión se afrontará el fresado y asfaltado de la "Plaza el Sol". La pavimentación de la calle "Marquesa" en San Lorenzo tendrá un coste de 22.000 euros. Por su parte en "La Riguerina" se actuará con 45.000 euros en el margen derecho con 90.000 euros del Plan de Obras de la Diputación de Zamora.

Centro de Interpretación

El Centro de Interpretación de la Biodiversidad de Fauna y Flora de la Sierra de la Culebra contará para este año inicialmente con una partida de 100.000 euros. A ello habría que sumar otra partida de 35.000 euros de la ayuda al Reto Demográfico: "Se trata de un proyecto motor para el desarrollo del turismo de la zona de Tábara tan necesitada de recursos endógenos y por fin, este proyecto, se iniciará el camino para la recuperación de nuestra tierra".

Uno de los grandes sueños de Tábara y de los tabareses ha sido durante muchos años la rehabilitación de las antiguas edificaciones del "La Folguera" y actuaciones forestales en el mágico y paradisíaco entorno que rodea la villa tabaresa.

El Ayuntamiento de Tábara cuenta en la actualidad con 748 habitantes (361 hombres y 387 mujeres) siendo uno de los pocos pueblos de la comarca donde las féminas superan en número a los varones. Al margen, de los tabareses y tabaresas allí nacidos mayores de 18 años, 135 residen en el extranjero. Por su parte hay 38 inmigrantes procedentes de once países: Alemania, Rumanía, Marruecos, República Dominicana, Argentina, Bolivia, Portugal, Francia, Bulgaria, Perú y Colombia. La villa vivió su momento de mayor esplendor en 1950 con 1.699 habitantes.

En sector de población más importante es el de la tercera edad con 285 personas mayores de 65 años, entre ellos 113 octogenarios y nonagenarios. En el polo opuesto destaca la natalidad con 53 niños y de ellos 17 menores de cinco años. Entre quince y treinta (jóvenes) años hay 88 residentes. En el siglo XXI el año con más nacimientos fue 2009 con 11 y el de más fallecidos 2010 con 26.n