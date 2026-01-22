San Antonio regresa a la iglesia de uno de los pueblos más pequeños de Zamora

La imagen de San Antonio arrodillado es uno de los "tesoros" que custodia en su interior la iglesia de San Andrés en Olmo de la Guareña, con la que recientemente se han reencontrado los vecinos, después de que la pieza haya sido restaurada. Los trabajos de rehabilitación de la imagen fueron incluidos en el marco de un convenio suscrito entre el Obispado de Zamora y la Diputación para la rehabilitación de bienes e inmuebles en la provincia, aunque la mitad de los fondos necesarios para acometer los trabajos los ha aportado la parroquia.

La imagen de San Antonio ya restaurada se exhibe de nuevo en la iglesia de San Andrés, en la que el párroco, Fernando Lorenzo, ha impulsado otras mejoras para garantizar su conservación, tales como el repintado de las puertas y la renovación del equipo de megafonía. La siguiente actuación prevista es la restauración de la Virgen de la Paz, intervención que ha sido incluida en el nuevo convenio de colaboración suscrito el pasado mes de noviembre entre el Obispado y la Diputación.

En concreto, el acuerdo permitirá la restauración de una treintena de piezas artísticas de gran valor patrimonial, tales como retablos, imágenes, lienzos y objetos de culto, repartidas en templos de diversas comarcas de la provincia de Zamora.

Una de esas piezas notables que será rehabilitada para garantizar su conservación es la Virgen de la Paz que custodia la iglesia de San Andrés en Olmo de la Guareña, una talla románica del siglo XII que es singular por la representación de la madre dando de mamar al niño y que luce una corona ya restaurada. Las mejoras ejecutadas en el edificio y la restauración de algunas de sus piezas más sobresalientes contribuirán a poner en valor la "joya" del pueblo, la iglesia de San Andrés en Olmo de la Guareña, un templo románico de finales del siglo XII y principios del XIII. De hecho, en el año 2013, la Junta aprobó la declaración BIC para este ejemplo de albañilería románica bien conservada, cuyo modelo recuerda al foco mudéjar toresano de San Salvador de los Caballeros y San Lorenzo el Real o a la iglesia de Santa María de la Antigua en Villalpando.

A las mejoras ya ejecutadas en el templo, Lorenzo pretende añadir otras intervenciones para lo que precisa la colaboración y las aportaciones económicas de los feligreses del pequeño pueblo de La Guareña, en el que en invierno residen apenas 15 vecinos, población que se incrementa notablemente durante el verano.

Una de las citas marcadas en rojo en el calendario por los "hijos" del pueblo y por sus descendientes es la tradicional fiesta de la Virgen de la Paz, que este año se celebrará el 31 de mayo y el mayordomo, tras su ofrecimiento, será el celebrante de la palabra, Ángel García.