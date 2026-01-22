La nieve condiciona el tráfico en tres carreteras de la comarca de Sanabria

La nieve está condicionando el tráfico de vehículos en varias carreteras de la comarca de Sanabria y ha obligado a intervenir a los equipos de la empresa de mantenimiento de la Diputación de Zamora.

Desde primera hora de este jueves, varias máquinas están retirando la nieve acumulada y esparciendo fundentes para despejar tres carreteras provinciales de la comarca de Sanabria con el fin de minimizar el riesgo de posibles accidentes.

Máquina esparce sal en una carretera que presenta capas de hielo. / Cedida

En concreto, según la información facilitada por la institución provincial, las carreteras afectadas por la nieve son la ZA-L-2684, principal acceso a Coso de Sanabria, y la ZA-L-2685 que conecta Cerdillo y Murias.

En la última carretera de la red provincial en la comarca de Sanabria en la que han intervenido los equipos de mantenimiento son la ZA-V-2645 por la que se accede a San Ciprián de Sanabria