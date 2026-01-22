Inyección de casi 270.000 euros para prevenir incendios en montes de Aliste y Tábara

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado este jueves una docena de actuaciones de mejora, restauración y protección de las masas forestales en las que se invertirán 4.057.715 euros y que se desarrollarán en montes de utilidad pública de Zamora y otras seis provincias de la región.

Las actuaciones previstas serán financiadas al 100% con fondos europeos Next Generation y, en el caso de la provincia de Zamora, la intervención autorizada este jueves se centrará en la ejecución de mejoras en masas forestales y el fomento de la gestión forestal sostenible en montes de las comarcas de Aliste y Tábara. La inversión prevista asciende a 269.984 euros.

Las actuaciones, con un plazo de ejecución de seis meses, tienen como objetivo reforzar la gestión forestal sostenible, prevenir incendios, corregir procesos de decaimiento de las masas forestales y mejorar la resiliencia de los ecosistemas forestales frente al cambio climático, al tiempo que se impulsa el empleo rural y la actividad económica ligada al sector forestal.

Comunicaciones

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha dado el visto bueno a la contratación del servicio de mantenimiento, conservación y reparación de la red de comunicaciones, tanto de los equipos de banda terrestre como de banda aérea, del operativo de vigilancia y extinción de incendios forestales de Castilla y León, incluyendo las piezas para las reparaciones, la mano de obra y los desplazamientos de medios materiales y humanos.

El contrato se estructura en dos lotes territoriales. El primero abarca las provincias de Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, mientras que el segundo engloba a Zamora, León y Salamanca.

La red de radiocomunicaciones del operativo de incendios forestales constituye una infraestructura crítica para garantizar la coordinación y seguridad de los medios humanos y materiales. Está integrada por 94 canales, 78 repetidores distribuidos por las nueve provincias y cerca de 4.000 equipos portátiles y móviles, organizados en nueve redes provinciales, con estaciones base en los centros de mando, bases de medios aéreos, oficinas comarcales, puestos de vigilancia y vehículos operativos.

Mantenimiento

Entre otras actuaciones está prevista la reparación y mantenimiento de equipos portátiles y móviles de banda terrestre y aérea, así como de los equipos instalados en vehículos del operativo, incluidos los de agentes medioambientales, celadores, técnicos y autobombas.

Otra de las actuaciones programadas es la conservación de repetidores y estaciones base, así como de antenas, fuentes de alimentación y sistemas de captación de energía. Del mismo modo, está prevista la instalación y revisión preventiva de equipos antes de la época de peligro alto de incendios y la programación de equipos, asesoramiento técnico y apoyo a la formación de los usuarios de la red.

Asimismo, se establece un servicio de asistencia técnica permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, con plazos máximos de reparación especialmente reducidos durante la época de alto riesgo de incendios, garantizando la restitución del servicio en un máximo de 24 horas en el caso de repetidores y estaciones base.