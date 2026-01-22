Ya se conoce el Plan de Caza de la Sierra de la Culebra para la temporada 2026-2027

Los representantes de la Agrupación de Entidades Locales y propietarios de la Reserva de la Sierra de la Culebra fueron informados del Plan de Caza 2026-2027 en una reunión mantenida este miércoles en Villardeciervos. El encuentro con representantes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León es preparatorio de la Junta Consultiva de la Reserva de Caza, prevista para este mes. La subasta pública de los 51 lotes adjudicados en marzo del pasado año alcanzó los 133.900 euros.

El secretario de la Agrupación, David Ferrero, dio cuenta de los cupos cinegéticos, se han autorizado once ejemplares de ciervo macho A1, doce de ciervo A2, 40 ejemplares de categoría B (donde está incluido el cupo de cazadores locales) y ocho corzos. En cuanto a las esperas al jabalí, están autorizadas 16 y una montería.

La temporada cinegética 2025-2026 se ha cerrado con datos satisfactorios en cuanto a los cupos, aunque quedó pendiente un ejemplar de A1 y otro ejemplar A2 , que no se abatieron por circunstancias climáticas, y que se acumulan para esta temporada. También se completaron 10 esperas al jabalí, aunque hasta marzo hay plazo para completar el cupo.

De la temporada 2025-2026 se ha cobrado un ciervo medalla de oro, pendiente de homologación, mientras que de la temporada 2024-2025 un ejemplar abatido en la Reserva fue el récord de medalla de oro de Castilla y León.

Al margen del Plan de Caza, entidades y representantes de propietarios mantienen el enfrentamiento con el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, por la supresión de los fondos de la Zona de Influencia Socieconómica de la Reserva, y las denuncias por el incumplimiento de la promesa de entregar 4 millones de euros de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos afectados por los incendios de la sierra de 2022.

José Manuel Soto, representante de los propietarios de Montes Vecinales en Mano Común, denunció con vehemencia retrasos y recortes en las indemnizaciones por daños de la fauna en ganados y cultivos, y "la falta de inversiones del Plan de Mejoras" en los municipios afectados por los incendios.

Ingresos por hectárea

Desde los años 9,0 cuando se consiguió el reparto de ingresos por hectáreas a los municipios para la realización de obras en los pueblos, "hemos retrocedido muchísimo", denunció a voz en grito el representante local. Reiteró además la responsabilidad del director general en la supresión arbitraria de estos fondos, frente a su recuperación en otros espacios naturales.

La Reserva de la Sierra de la Culebra abarca doce términos municipales y 41 núcleos. El 70% del terreno es municipal y el 25% es propiedad privada. La Junta de Castilla y León solo tiene el 1,5% del 5% que pertenece a otras administraciones públicas que no son municipales.