Requejo cede una parcela para la construcción del nuevo Parque de Bomberos de Sanabria

La cesión de propiedad gratuita de una finca rústica por parte del Ayuntamiento de Requejo permitirá dar un impulso definitivo al proyecto de construcción de un nuevo Parque de Bomberos en Sanabria.

Los terrenos, que ocupan una superficie de 5.659 metros cuadrados y que están enclavados en el paraje "Cabecichas" de Requejo, han sido cedidos a la Diputación Provincial de Zamora para que proceda a la construcción de la nueva infraestructura de interés público y carácter supramunicipal, finca en la que también se ubicará el Parque de Maquinaria de la institución provincia en la comarca de Sanabria.

El Ayuntamiento de Requejo cede a la Diputación los terrenos con carácter gratuito y con la condición de que en el plazo máximo de cinco años se construyan las instalaciones. En el caso de que esta premisa no se cumpliera, los terrenos revertirán de manera automática al Ayuntamiento.

Redacción

En la actualidad, los servicios técnicos de la Diputación están redactando el proyecto que definirá tanto el Parque de Bomberos como el Parque de Maquinaria, una actuación estratégica para reforzar la atención a emergencias y mejorar la capacidad operativa de los servicios provinciales en el noroeste de la provincia.

La institución provincial ha consignado 1,1 millones de euros en el presupuesto de este año para la construcción de este nuevo Parque, una inversión que permitirá dotar a la comarca de Sanabria de unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades del servicio.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha agradecido las facilidades y la diligencia del alcalde de la localidad sanabresa, Santiago Cerviño Silván, y ha destacado que el futuro Parque de Bomberos de Sanabria contará con dotaciones de vehículos modernas y adaptadas a las características del territorio, entre las que se incluirán autobombas rurales pesadas, vehículos ligeros de intervención rápida y medios específicos para actuaciones en incendios forestales, rescates y situaciones de emergencia en zonas de difícil acceso.

"El objetivo es que los bomberos dispongan de los mejores medios materiales posibles para intervenir con rapidez y eficacia, garantizando la seguridad de los profesionales y una respuesta adecuada a los vecinos de Sanabria y su entorno", apuntó el presidente.

El nuevo Parque de Sanabria será el sexto de bomberos profesionales del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación, y se sumará a los ya existentes de Zamora Norte, con base en Rionegro del Puente; Zamora Sur, con base en Bermillo de Sayago; Tierras de Aliste, con base en San Vitero; y Zamora Centro, ubicado en el Parque de Maquinaria de la Institución Provincial en la capital zamorana.

Asimismo, se incorporará al futuro Parque Comarcal de Toro, cuya construcción está próxima a adjudicarse, paso previo al inicio de las obras. Por el momento, se ha ejecutado la primera fase del mismo con el derribo de las edificaciones del antiguo matadero municipal toresano en los terrenos en los que se construirán las instalaciones que dará servicio a toda la comarca.

Con esta nueva infraestructura, la Diputación de Zamora avanza en su compromiso de reforzar la red provincial de Parques de Bomberos, mejorando la cobertura territorial y reduciendo los tiempos de respuesta ante emergencias en el medio rural.