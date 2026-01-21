El pueblo de Aliste que busca sustitutos a sus santos ¿qué es lo que ha ocurrido?

Riofrío de Aliste, un histórico pueblo donde fluye la tradición en su esencia más pura y cuna de profundas raíces religiosas, ha recuperado este año la festividad en San Pedro Apóstol. Se han propuesto, y a buen seguro lo conseguirán, el renacer de la costumbre devocional que antaño era una de las grandes fiestas del calendario cada 20 de enero junto al río Frío.

Antiguamente, Riofrío fue uno de los muchos pueblos alistanos que llegaron a contar con una ermita donde se veneraba a San Fabián y a San Sebastián, junto a otros como Tola, Las Torres, Fornillos o Valer de Aliste.

Una historia que se veía trucada, siendo cura don Luis Rodríguez (18999-1990), en la noche de un ya lejano 15 de agosto de 1969, cuando se produjo un incendio que redujo a cenizas la antigua iglesia de San Pedro Apóstol y calcinó sin dejar rastro la mayor parte de las imágenes sagradas que en ella se veneraban y durante siglos habían sido veneradas formando parte de la vida social y religiosa del pueblo, entre ellas las de los Mártires Fabián y Sebastián que ya nunca se recuperaron notándose su vacío en la iglesia.

Riofrío busca sustitutos a los santos Fabián y Sebastián, calcinados el 15 de agosto de 1969

Era la de los Benditos Mártires, eso aseveran los vecinos más longevos de Riofrío, una de las tres fiestas más importantes del año, junto a la de la "Virgen del Carmen" de octubre (ahora trasladada al cuarto fin de semana de agosto) y la de San Antonio del 13 de junio (patrono de los mozos que en su día ofrecen el ramo). Día grande era, de procesión con cruz de plata y pendón, emblemas parroquiales que solo salen en las grandes ocasiones a procesionar en los pueblos.

La Asociación de Vecinos Riofrío Despierta, entidad que preside Nuria Sánchez, fue la encargada de coordinar este año el renacer de la festividad de Los Mártires, una iniciativa a la que se unieron los devotos y feligreses deseosos de revivir tiempos pasados, 55 años después de que salieran a la calle por última vez las imágenes quemadas en 1969.

Recuperar la tradición era un hito y allí estuvieron para animar el cotarro los integrantes del grupo de gaiteros de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos liderados por el riofrilense José Juan Mezquita.

Riofrío busca sustitutos a los santos Fabián y Sebastián, calcinados el 15 de agosto de 1969

Hubo misa solemne, pero la parroquia no cuenta con imágenes y aun así los devotos se las ingeniaron para salir en procesión alrededor del templo sagrado procesionando sobre el carro dos grandes y sencillas estampas, una con San Fabián y otra con San Sebastián.

Tras los actos religiosos el renovado salón acogía una comida de hermandad y convivencia a base de cocido, ensalada, postre, café y chupito para continuar el tardeo con los bailes tradicionales.

Con la satisfacción de las cosas bien hechas, los feligreses de Riofrío ya han comenzado a pensar en perpetuar la tradición, pero ya con las imágenes de los Mártires presentes. La idea, a la que se le irá dando forma poco a poco, sin prisas, pero sin pausas, es abrir una cuestación vecinal con la antigua costumbre de "pedir la voluntad" y mediante donativos, poniendo cada uno lo que buenamente pueda, reunir el dinero suficiente para comprar dos imágenes de San Fabián y San Sebastián. Ya se han estado mirando tanto las imágenes como sus precios ,y el objetivo sería poder procesionar ya con ellas para el 20 de enero de 2027.

Riofrío busca sustitutos a los santos Fabián y Sebastián, calcinados el 15 de agosto de 1969

Riofrío Despierta ha convocado una asamblea general ordinaria que tendrá lugar el día 24 de enero a las 19.00 horas donde se examinarán y aprobarán en su caso las cuentas de 2025, se presentará la memoria de actividades para 2026 y se renovará la Junta Directiva. Para acceder a los cargos únicamente hay que ser socio y estar al día con el pago de las cuotas anuales que asciende a 10 euros para los adultos y a 5 cuando se trate de menores que tengan asociado a su padre o madre.

Riofrío Despierta cuenta con unos 250 socios y la Junta Directiva está compuesta por Nuria Sánchez Vicente (presidenta), Silvia Rodríguez González (secretaria) y Yolanda Brizuela Fernández (tesorera).