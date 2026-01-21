El pueblecito de la Tierra del Vino que embellece el entorno urbano con un mural

Pontejos luce un nuevo mural. Se trata de una obra realizada por la artista moralina Laura Merayo, que ya forma parte del paisaje y la identidad del pueblo de Pontejos.

En el acto de presentación estuvo presente la propia autora, Laura Merayo, junto a la alcaldesa de Morales del Vino, Carmen Lorenzo Coca, y el teniente de alcalde, Rubén García Pedruelo, quienes destacaron la importancia de apoyar el talento local y de seguir impulsando el arte como elemento de mejora y dinamización de los espacios públicos.

Este mural, situado a la entrada del pueblo, en la pared de las antiguas escuelas donde actualmente está el consultorio médico y un local municipal, no solo embellece Pontejos, sino que también refuerza el vínculo entre cultura, territorio y comunidad, poniendo en valor el trabajo de una artista del municipio de Morales del Vino.