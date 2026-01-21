Un joven de 24 años, herido en un accidente en Villapando tras salirse de la vía la furgoneta que conducía

Un joven de 24 años ha resultado herido en el accidente de tráfico registrado esta madrugada en Villalpando. Todo ocurrió a las 3.46 horas de la madrugada, cuando Emergencias de Castilla y León recibió el aviso de la salida de vía de una furgoneta y su posterior vuelco en el kilómetro 241 de la A-6, sentido A Coruña.

Hasta el lugar de los hechos se trasladan agentes de la Guardia Civil de Zamora y Emergencias Sanitarias, que envía una ambulancia a la zona. Aunque en un principio se da aviso a los Bomberos de Benavente, finalmente no fue necesario al no ser necesaria una excarcelación.

El joven ha sido trasladado al Hospital de Benavente.

Sala del Emergencias Castilla y León. / LOZ

Balance de accidentes en 2025 en Zamora

En 2025, la Dirección General de Tráfico (DGT) contabilizó 96 siniestros mortales en los que fallecieron 108 personas y 349 sufrieron heridas que requirieron hospitalización, según el balance provisional de seguridad vial. Zamora cierra el año con 14 fallecidos, siete menos que en 2024, año que fue especialmente funesto en las vías provinciales, ya que se cerró con 21 muertes.

Los 14 fallecidos son, sin embargo, una cifra muy alta. Zamora ocupa el tercer lugar de la comunidad con más muertes en carretera, empatada con Valladolid y Segovia, aunque lejos de los 18 de León o los 20 de Burgos.